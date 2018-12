"Controlul vizeaza in acest moment maternitatile publice si private din Bucuresti. Dupa 1 ianuarie vom extinde acest control in tara. Nu sunt multumita de rezultatele preliminare, dar, cum va spuneam, sunt niste rezultate preliminare, eu astept raportul final si marti la ora 11, in conferinta de presa, voi prezenta aceste rezultate", a declarat Pintea, la Digi 24.

Ea a adaugat ca rezultatele preliminare "nu sunt cele mai fericite", scrie Agerpres.

"M-as referi la Maternitatea Giulesti. Pentru o parte din probele prelevate avem rezultate preliminare care indica ca lucrurile sunt in regula. Nu avem rezultatele pentru toate probele prelevate in prezent, ale inspectorilor Directiei de Sanatate Publica. Vom avea rezultatul final al tuturor probelor tot in cursul zilei de luni, pentru Maternitatea Giulesti. Pentru celelalte maternitati din Bucuresti controlul este in desfasurare. Avem un raport preliminar. Rezultatele acestui raport preliminar le vom face publice marti cand vom avea o conferinta de presa in care vom prezenta mai multe lucruri legate de controalele pe care le-am facut, atat in maternitati, cat si in spitalele din Bucuresti si din tara. Dar pot sa va spun ca rezultatele preliminare nu sunt cele mai fericite, in sensul ca ma asteptam sa nu fie probleme absolut deloc sau sa fie probleme minore. Cu toate ca sunt minore privite dintr-un anumit punct de vedere, dar din punctul de vedere al ministrului Sanatatii, atata vreme cat intr-o maternitate apare o infectie, chiar raportata, avem o problema. Maternitatea este un loc foarte sensibil unde regulile de igiena ar trebui sa fie draconice", a adaugat ministrul Sanatatii.