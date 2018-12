Pana duminica la ora 18:00, "precipitatiile vor continua in cea mai mare parte a tarii. In Dobrogea, Muntenia si estul Olteniei vor predomina ploile, in Moldova si in Transilvania vor fi precipitatii mixte, iar in restul teritoriului va continua sa ninga. Pe arii restranse precipitatiile vor fi importante cantitativ.

Vor fi depuneri de polei in nordul si nord-estul Munteniei, local in Moldova si pe spatii mai mici in Transilvania si Oltenia. La altitudini sub 1500 m in estul Carpatilor Meridionali si in cei de Curbura temporar se vor semnala precipitatii mixte ce vor favoriza formarea de ghetus sau polei.

Vantul va avea intensificari la munte, unde rafalele vor depasi 60 km/h, dar si in regiunile sudice si sud-estice, cu viteze in general de 45…55 km/h", se arata in informarea meteo.

Cod galben de precipitatii, vant puternic si polei

Codul portocaliu ramane in vigoare

Tot pana duminica la ora 18:00, "in Banat, in cea mai mare parte a Crisanei, vestul si nordul Olteniei, precum si in zona Carpatilor Meridionali, Occidentali si de Curbura vor continua precipitatiile predominant sub forma de ninsoare, moderate cantitativ si se va depune strat consistent de zapada. La munte vor fi rafale ale vantului de peste 60 km/h", arata meteorologii.Pana duminica la ora 12:00 va fi in vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente , strat semnificativ de zapada si viscol in judetele Timis si Caras-Severin, precum si in zona de munte a judetelor Hunedoara, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova va ninge abundent, se vor cumula peste 60…70 l/mp, iar stratul de zapada nou depus va fi semnificativ. In zona montana inalta va fi viscol, iar rafalele vor depasi 70 km/h.