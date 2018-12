Simptomele sinuzitei incep sa se agraveze dupa aproximativ 7 zile, asa ca iti recomandam sa citesti cu atentie randurile de mai jos, pentru a nu confunda o banala durere de cap cu un semnal clar ca trebuie sa mergi la medicul ORL-ist. Deci, iata care sunt cele mai des intalnite simptome ale sinuzitelor.

In primul rand, sa incepem printr-o clasificare a acestei afectiuni, in functie de zona in care apar simptomele specifice. Asadar, putem vorbi despre:



Sinuzite maxilare - simptome manifestate in zona maxilarelor;

- simptome manifestate in zona maxilarelor; Sinuzite frontale - simptome manifestate in zona sinusurilor;

- simptome manifestate in zona sinusurilor; Sinuzite etmoidale - simptome manifestate in spatele ochilor.

Durere in zona sinusurilor

Cat despre semnele ce iti spun clar ca trebuie sa mergi de urgenta la un consult de specialitate, iata-le pe cele mai ingrijoratoare:Pentru ca vorbim despre infectii dezvoltate la nivelul sinusurilor, te vei confrunta cu dureri puternic localizate in aceasta zona, adica in punctul de contact dintre arcade si ochi. Durerile sinusale pot veni insotite de migrene. In cazul in care te confrunti deja de cateva zile cu acest tip neobisnuit de durere, programeaza-te de urgenta la un consult de specialitate. Medicul ORL-ist este cel la care vrei sa ajungi, in acest caz.

Daca vorbim deja despre o infectie clara a sinusurilor, este posibil sa sesizezi in permanenta un miros neplacut. Ei bine, acum ca ai legat durerile sinusale cu care te confrunti de acest miros neplacut (cauza a puroiului acumulat in sinusuri), nu iti ramane decat sa mergi cat mai repede la medicul ORL-ist. Daca la o banala gripa, simptomele se amelioreaza dupa aproximativ 7 zile, in cazul sinuzitei, vei avea dureri din ce in ce mai mari, odata cu trecerea primei saptamani.



3. Tuse pe timp de zi si pe timp de noapte

Din cauza secretiilor puternice, resimtite in faza incipienta a infectiei sinusale, te poti confrunta in aceste zile cu o tuse puternica, tuse ce se poate accentua pe timpul noptii. De ce tusea este mai suparatoare exact atunci cand vrei sa te odihnesti? Pentru ca pozitia pe care o ai in timpul somnului favorizeaza acest lucru.

4. Dureri de dinti si de ochi

Mai sus faceam o clasificare a sinuzitelor, in functie de localizarea durerii resimtite si aminteam de sinuzita etmoidala, caracterizata prin dureri ce par ca vin din spatele ochilor, fiind adesea insotite si de migrene puternice. Ei bine acest simptom poate fi explicat prin faptul ca durerea generata de infectiile sinusale poate iradia in zone diferite ale capului: ochi, nas, urechi, maxilar. Pentru a evita posibilele complicatii, este indicat sa urmezi un tratament corespunzator, la cea mai buna clinica din orasul tau, in urma unui consult de specialitate, realizat de medicul ORL-ist.

