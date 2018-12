In editia aceasta de Craciun, ofera cadouri care au inscrise pe eticheta #MomenteCareDureaza. Ofera cadouri unice de Craciun care pot sa multiplice bucurii la fiecare aducere-aminte.

De Craciun, laitmotivul este, fara doar si poate, timpul petrecut cu familia. Acasa, la masa festiva, in jurul bradului, momentele devin magice si atemporale. Este un prilej aparte de a restabili conexiuni si a impartasi cele mai pretioase ganduri.

Sarbatorile de iarna, Craciunul in special, sunt despre bucuria de a fi impreuna, de a zambi cat pentru un an intreg si de a pretui secunda. Vizita lui Mos-Craciun din seara de Ajun inseamna emotie pentru cei mici si mari deopotriva. In acest an, alege sa fii un Mos-Craciun surprinzator si original.

Iata ideile de cadouri de Craciun de pe iLUX.ro care speram sa te inspire in crearea unor clipe de neuitat:

Cadoul de Craciun pentru parinti

Cadouri de Craciun pentru mama

Fericiti sunt copiii care inca se mai pot bucura de prezenta mamei si a tatalui. Craciunul este cu ei si despre ei, despre familie. Ai cunoscut fiorul primilor fulgi de nea si emotia celui dintai brad impodobit alaturi de parinti. A venit randul tau sa ii surprinzi asa cum, probabil, prea rar o faci. Ofera-le prezenta ta, pentru ei este darul cel mai de pret. Nu-si vor dori nimic altceva, si totusi… mamei ii vor sclipi ochii de fericire cand va gasi sub brad un dar cu numele ei.Exista atatea variante de cadouri de Craciun pentru mama. Un sfesnic elegant, accesoriu decorativ de exceptie, pentru toate mesele festive pregatite cu minutiozitate de ea. Un portofel pictat manual, pe care nu va ezita sa il poarte si sa il afiseze intotdeauna cu drag si mandrie, mai ales stiind de la cine l-a primit. O trusa de manichiura, potrivita pentru mainile femeii care te-au purtat si ti-au mangaiat fruntea – mama ta. O cutie de bijuterii, unde isi va putea pastra la un loc toate emotiile si bijuteriile ca pe cele mai de pret nestemate.

Cadouri de Craciun pentru tata

Nu ai zice, dar tatii devin, de regula, si mai emotionati decat mamele. Iti poti arata aprecierea si recunostinta fata de tatal tau oferindu-i un set de barbierit. Va fi o ocazie cum nu se poate mai potrivita sa renunte la vechiul sau set pe care il foloseste de prea multi ani. Un ceas de buzunar, accesoriu demn de un gentleman, poate fi un cadou potrivit de Craciun atunci cand doresti sa surprinzi un om uneori prea greu de surprins, asa cum este si tatal tau. Sau chiar un bar glob pamantesc, pretextul inedit de a da curs, cat mai des, momentelor de destindere si socializare acasa, alaturi de prietenii de familie.

Cadoul de Craciun pentru persoana iubita

Cadouri de Craciun pentru iubita sau sotie

Iubit sau iubita, sot sau sotie, de Craciun surprinde-ti jumatatea cu daruri speciale care sa-i vorbeasca despre dragostea ta.Pentru iubita sau sotie, te poti orienta dupa cea mai frumoasa cutie de bijuterii. Delicata, eleganta, cocheta, asa ca ea. Iubitei, ca un prilej de a-i transmite ca are de acum si un loc fizic unde isi poate aseza toate dovezile de iubire pe care le-a primit si le va primi. Sotiei, ca o garantie a faptului ca iubirea, respectul si loialitatea sunt precum niste bijuterii care merita pastrate in locuri speciale, trainice, pentru toata viata.O geanta sau un portofel pictat manual fac parte din accesoriile care fascineaza invariabil orice femeie. Din nou, le poti transforma in cadouri potrivite pentru sotie sau iubita. Gestul tau, cadoul tau inedit de Craciun, ii vor transmite ca este unica, speciala si, mai presus de toate, iubita.

Cadouri de Craciun pentru iubit sau sot

Iubitul sau sotul tau, dupa caz, sunt precum niste copii mai mici. Chiar daca, mai mult ca sigur, au uitat de scrisoarea catre Mos-Craciun, acesta le va demonstra ca el nu i-a uitat pe ei. O cutie de ceasuri sau o cutie de butoni pot fi optiuni inspirate de cadouri de Craciun pentru barbati . Chiar daca nu au ei foarte multe accesorii, cele cateva pe care le poarta chiar merita si un spatiu dedicat de pastrare.

Un clips de bani, cu portcard (optional) face parte din gama de accesorii cu stil, dar nu lipsite de utilitate. Barbatul mereu bine imbracat, aranjat si care dovedeste bun-gust in toate, va fi impresionat sa primeasca un clips de bani. Daca si iubitul sau sotul tau are de toate, mai putin un asemenea accesoriu, nu ezita sa ii oferi unul. Si ca sa fie cadoul complet, fii inspirata si graveaza-l cu initialele sale alaturi de un mesaj de dragoste. In felul acesta, nu va putea uita vreodata nici momentul, nici semnificatia speciala a acestuia.

Un bar glob pamantesc este, fara indoiala, un cadou deosebit care iese din canoanele cadourilor obisnuite. Ca o sotie creativa ce esti, indrazneste sa il faci stapanul unui asemenea obiect de exceptie. Genul de obiect partas la toate reuniunile de la voi de acasa alaturi de oameni dragi, prieteni. Se va simti nu doar mandru, dar si extrem de magulit. Chiar asa, trebuie sa fii chiar un om special sa primesti un asemenea cadou.

Cadoul de Craciun pentru copii

Copiii sunt in capul listei atunci cand vine vorba de cadouri. Sunt sinceri, ingenui si lipsiti de cea mai mica urma de rautate. Nu degeaba sunt preferatii Mosului. Un copil se entuziasmeaza in fata oricarei surprize, asa ca ar fi dificil sa va indreptam atentia asupra unui gen sau altul de cadou. Oferiti-le un moment autentic de bucurie sincera sub forma unui ceva la care stiti ca viseaza de mult. Poate chiar acela asupra caruia ii raman ochii pierduti secunde in sir, de fiecare data cand sunteti la magazin, este cel potrivit.

O jucarie, o experienta, nimicuri dulci, ambalate in cel mai misterios mod cu putinta, vor face din momentul deschiderii cadoului un timp care se va opri in loc. Si, odata cu asta, o amintire care va dainui in sufletul copilului peste ani si ani. Fiindca momentele de Craciun din copilarie sunt din colectia acelora care dureaza o viata intreaga.

Sarbatoarea Craciunului este despre a aprinde scanteia bucuriei in sufletele oamenilor dragi. Fara griji, fara intrebari si fara prea multe cuvinte. Micile bucurii oferite sunt de un mare efect. Cu aceasta ocazie, oferiti-va si voua un moment de ragaz, un moment care dureaza, recunoscatori pentru faptul ca sunteti acolo. Si ca sunt impreuna cu voi.

