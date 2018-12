“Este o epoca efervescenta in tratamentul sistemic al cancerului. As spune ca revolutia s-a produs odata cu trecerea in noul mileniu, cand pe langa chimioterapie si hormonoterapia clasice, s-a deschis capitolul terapiilor personalizate, respectiv cel al terapiilor moleculare tintite. Acesta a fost posibil ca urmare a descifrarii in detaliu a codului genetic, a genomului, a decriptarii lui de catre doua echipe independente in anul 2000. S-au definit o serie de tinte moleculare pentru terapiile oncologice care au fost tot mai bine cunoscute; decriptarea acestora este un proces dinamic care continua si astazi. Si, pentru aceste tinte moleculare, s-au putut construi molecule inteligente care sunt terapiile moleculare, tintite. O a doua revolutie s-a produs dupa 2010, odata cu probarea eficacitatii imunoterapiilor in cancer, cel mai modern si mai dinamic capitol, care actualmente, ocupa cel mai mult din economia unui congres dedicat cancerului. Anul acesta, a fost acordat premiul Nobel celor doi cercetatori din SUA si Japonia care au stabilit rolul a doua puncte de control a imunitatii, cu rol in tratarea cancerului. Si in Romania avem marea majoritate a acestor medicamente disponibile prin programul national. A fost un progres mare in ultimii ani in ceea ce priveste adoptarea acestor terapii moderne si la noi. Si suntem intr-o situatie privilegiata din acest punct de vedere, chiar comparativ cu unele tari din jurul nostru”, afirma Prof. Dr. Tudor Eliade Ciuleanu, unul dintre oncologii de top din cadrul echipei Spitalului Onco Card din Brasov.

Cancerele pulmonare cu celule mici raspund la imunoterapie

“Aceste medicamente sunt intrate in practica clinica in diferite tipuri de tumori: melanom, cancerele bronhopulmonare nonmicrocelulare stadiile 3 si 4, cancerele renale, ale vezicii urinare. Foarte recent, cancerele pulmonare cu celule mici raspund la imunoterapie si chiar cancerele mamare triplu negative. Si cancerele capului si gatului raspund la imunoterapie, la fel o serie de hemopatii maligne precum limfomul Hodgkin, si spectrul probabil se va extinde. La imunoterapie, raspund in primul rand acele tumori la care incarcatura de mutatii este foarte mare. Cel mai plin de mutatii este melanomul. Pe locul 2 , ar fi cancerele pulmonare, apoi cele ale vezicii urinare. Imunoterapia poate fi folosita singura, unde sunt foarte multe mutatii sau unde nivelul expresiei antigenului care este tinte acestor molecule este foarte mare. Acolo unde expresia acestor antigeni este mai mica sau mutatiile sunt mai putine, se foloseste asocierea de imunoterapie si chimioterapie care s-a dovedit de asemenea eficienta in anumite tipuri de tumori, in cancerele bronhopulmonare si in cancerele de san”, completeaza specialistul.

In acest an, in Romania, cel mai frecvent este cancerul de plamani, cu 11.300 de cazuri, urmat de cel colorectal, cu 11 mii de cazuri si de cel de san cu peste 9.600. Urmeaza ca frecventa, cancerul de prostata cu 6.000 de cazuri si cel de vezica urinara cu aproape 4.000 de pacienti. Desi chimioterapia, chirurgia si radioterapia salveaza in continuare multi pacienti cu cancer, si terapiile tintite si imunoterapia s-au dovedit a fi eficiente in mai multe tipuri de cancere: mamar, pulmonar, ovarian, de vezica urinara sau melanom.

Potrivit unui comunicat remis 9am, profesorul Ciuleanu remarca, in primul rand, cresterea sperantei de viata si reducerea efectelor secundare adverse prin folosirea terapiilor tintite si a imunoterapiei.

“In ceea ce priveste cancerele pulmonare (cele non microcelulare reprezinta 4 din 5 cazuri, iar unul din 5 este microcelular) lucrurile au evoluat, supravietuirea e de 3 ori mai lunga decat era in urma cu 15 ani, chiar in cazurile cu metastaze la distanta. Pentru anumite cazuri, exista tratamente tintite care sunt extrem de eficiente. As da un exemplu din propria mea cazuistica, cel al unui pacient cu cancer pulmonar cu metastaze osoase si hepatice. Acesta a facut chimioterapie: initial, nu a mers foarte bine, cancerul a evoluat dupa 4 cicluri de chimioterapie, in urma cu 8 ani. Apoi, s-a descoperit ca are o anumita mutatie, a primit un tratament tintit, o singura tableta pe zi, iar 5 ani a fost in remisiune completa, la un caz care traieste 4-6 luni. Dupa 5 ani, a dezvoltat o rezistenta, o mutatie secundara care a fost definita intre timp si pentru care s-a dezvoltat o generatie noua de inhibitori. Si pacientul a inceput tratamentul cu acesti noi inhibitori si a mai avut inca doi ani si jumatate de remisiune completa in conditii foarte bune”, spune unul dintre cei mai buni oncologi ai Romaniei.

Terapiile tintite functioneaza numai daca sunt corect depistate subtipurile de cancer

Lupta omenirii cu cancerul este departe de a se fi incheiat, insa fiecare an aduce progrese remarcabile in privinta tratamentelor. Insa conditia ca aceste terapii sa fie aplicate corect este ca pacientii sa ajunga in centre oncologice cu experienta. Asta pentru ca terapiile tintite si cele moleculare functioneaza numai daca sunt corect depistate subtipurile de cancer si modul cum actioneaza si evolueaza celulele maligne in organism.concluzioneaza prof. dr. Tudor Eliade Ciuleanu.