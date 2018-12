Conform Politiei Judetene Braila, accidentul s-a produs pe DJ 211A, intre localitatile brailene Viziru si Cuza Voda, ca urmare a neadaptarii vitezei la conditiile meteo, respectiv ceata si polei, informeaza Digi24.

Potrivit primelor cercetari, un constantean in varsta de 45 de ani ar fi intrat cu masina pe contrasens si a lovit un autoturism Dacia Logan, condus un barbat de in varsta de 44 de ani. In urma impactului, Loganul a luat foc.

In cauza, politia a intocmit un dosar penal pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.