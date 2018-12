De sambata dimineata de la ora 06:00 pana duminica la ora 12:00 va fi in vigoare un cod portocaliu de ninsori abundente, strat semnificativ de zapada si viscol in judetele Timis si Caras-Severin, precum si in zona de munte a judetelor Hunedoara, Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges, Dambovita si Prahova va ninge abundent, se vor cumula peste 60…70 l/mp, iar stratul de zapada nou depus va fi semnificativ. In zona montana inalta va fi viscol, iar rafalele vor depasi 70 km/h.

Cod galben de ninsori, pana duminica dupa-amiaza

Informare meteo de ninsori si lapovita

De vineri seara de la ora 23:00 pana duminica dupa-amiaza la ora 18:00, va intra in vigoare un cod galben de ninsori moderate cantitativ, strat consistent de zapada, intensificari ale vantului.Local se vor cumula 25…30 l/mp si izolat 40...50 l/mp. Vantul va avea intensificari la munte, cu rafale de peste 60 km/h, dar si in regiunile sudice si sud-vestice, cu viteze, in general, de 45…50 km/h".Pentru restul tarii s-a emis o informare meteo de ninsori, lapovita, ploi si polei, valabila de vineri de la ora 19:00 pana duminica la ora 18:00., anunta meteorologii.