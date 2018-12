8 intrebari pe care tu trebuie sa le pui la un interviu:

Interviurile nu trebuie sa fie un interogatoriu pus la punct de angajator in fata caruia trebuie sa raspunzi cat mai corect posibil. In realitate, interviul de angajare este un proces foarte util in urma caruia angajatorul afla tot ce il intereseaza in privinta ta, in timp ce tu poti descoperi cateva detalii importante despre compania pentru care vrei sa lucrezi. De aceea interviul ar trebui, in mod ideal, sa fie un dialog constructiv din care tu trebuie sa obtii cateva informatii precise. Este si responsabilitatea ta sa cunosti toate noutatile la zi despre contractul individual de munca , dar si ce poate insemna mai exact sa lucrezi intr-o anumita firma.