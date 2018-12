Decizia a fost luata dupa aproximativ un sfert de ora de deliberari, avand in vedere ca si Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti se opune extradarii jurnalistului, informeaza Digi24.

Kamil Demirkaya a declarat ca nu doreste sa fie extradat si ca a cerut azil politic in Romania.

"Nu doresc sa fiu trimis in Turcia. Justitia nu functioneaza. Cadrele didactice si jurnalistii sunt o tinta pentru autoritatile de acolo. In momentul de fata, conform statisticilor, din 326 de ziaristi incarcerati la nivel global, aproximativ 170 sunt retinuti in Turcia. (...) Ma opun extradarii. Motivul pentru care ma opun extradarii este ca Justitia nu functioneaza corect in Turcia. Exista tortura. (...) Foarte multi ziaristi de la sediul central Zaman din Istanbul au fost trimisi la inchisoare, precum si rude de-ale mele", afirma el.

Ziaristul Kamil Demirkaya, angajat al publicatiei Zaman Romania, a fost retinut in 5 decembrie, in baza unui mandat de extradare emis la ordinul presedintelui Recep Tayyip Erdogan, potrivit informatiei publicate pe site-ul zamanromania.ro. El a fost insa eliberat dupa ce a fost audiat de utoritatile judiciare romane.