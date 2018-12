"Noi avem peste 300 de spitale publice in Romania, cu un anumit numar de paturi. Eu spun ca ar trebui restructurate, pentru ca, in general, in spitale, gandirea este cum sa aduc medici mai multi, cum sa fac bani mai multi, negandindu-ma ce nevoi are, de fapt populatia. Adica, sa pornim de la o analiza a nevoilor de servicii medicale a populatiei din acea zona si abia apoi sa ma gandesc ce patologii, ce structuri, ce specialitati noi, ce medici pot sa aduc. A fost asa un haos general si inca este.

Romania a solicitat ajutorul UE pentru intocmirea unor master planuri de servicii, acestea fiind o conditionalitate exacta pentru accesarea de fonduri europene. Anul acesta am primit rapoartele si am ramas surprinsa: gandirea expertilor europeni coincidea foarte clar cu gandirea specialistilor din minister, ca sa nu spun cu a mea. Adica, exista zone unde numarul de paturi este foarte mare, exista zone unde nu e nevoie de 50 paturi de chirurgie pe o sectie, e nevoie de 30, in rest se pot acorda servicii in ambulatoriu si spitalizare de o zi, flexibilizand si eficientizand spitalele, in folosul pacientului. Nu putem sa facem chirurgie vasculara intr-un oras mic, unde am 2-3 pacienti si nu am niciodata posibilitatea sa aduc un medic sau sa mentin un medic pensionar, pentru ca altceva nu am. Deci, sunt lucruri ilogice si practic, noi la asta lucram, la aplicarea acestor master planuri, la flexibilizarea structurii spitalelor", a declarat Pintea la Romania TV, citata de ziaruldeiasi.ro.