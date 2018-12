Chestionata de jurnalisti pe cine ar da afara in cazul absentei imunoglobulinei din spitale, raspunsul ministrului Pintea a fost: "Vreo 20 de manageri de spital, in prima faza, pe vreo 40 i-as reinstrui, as lucra cu putini".

Totusi, ea a tinut sa mentioneze ca nu este in puterea ei sa demita managerii spitalelor.

"Sunt spitale din subordinea Ministerului Sanatatii, unde ministrul Sanatatii are competenta, sunt spitale din subordinea autoritatilor publice locale si judetene unde ministrul Sanatatii nu poate interveni. Acolo, autoritatea are dreptul sa demita sau sa organizeze concurs pentru manager, dar ministrul Sanatatii, nu. Dar, atunci cand lupti, Guvernul aloca bani pentru a achizitiona imunoglobulina si pe mecanismul de protectie. Avem, in acest moment, 49 de kilograme, mi s-a spun ca ajunge pentru trei luni si mai mult. Aducem pana in 31 decembrie inca 7.200 de fiole si apar, inclusiv mesaje primesc, ca la spitalul X nu exista imunoglobulina, va spun sincer, nici nu mai stiu ce sa spun, cum s-o numesc?

Nu e treaba ministerului sa trimita imunoglobulina, e treaba managementului spitaliesc, spitalului, sa o ceara", a spus Pintea, citata de libertatea.ro.