"Elevii, incepand de la clasa a III-a, cei care pierd ritmul cu cei care pastreaza ritmul cu programa scolara, vor avea, probabil, doua-trei ore suplimentare la clasa pentru recuperarea, remedierea cunoasterii pe care ar trebui sa o acumuleze si nu au facut-o. Cred ca toti cei care se afla in aceasta situatie si se indeparteaza de majoritatea clasei, toti trebuie sa participe. (...) Va trebui sa incepem acest lucru chiar din semestrul II, din ianuarie, din februarie. Este o masura de urgenta pentru ca trebuie sa corectam aceste lucruri.

"De la clasa a III-a apreciez eu, dupa experienta pe care o am, si pana la clasa a VIII-a, daca elevii, o buna parte din ei, tin pasul cu ce le cere programa scolara, o alta parte din ei pierd permanent in ceea ce priveste acumularea in cunoastere. Ca urmare, de la clasa a III-a si pana la clasa a VIII-a se accentueaza extraordinar de mult decalajul dintre cei care fac fata programelor scolare si cei care nu fac fata programelor scolare. Si cred ca cu acest lucru va trebui sa incepem, adica sa gasim resursele necesare si de cateva zile analizam acest lucru, in asa fel incat incepand cu clasa a III-a, cel putin pentru elevii care sunt in aceasta situatie, in pierdere de achizitie in cunoastere, sa incercam sa facem cursuri remediale, cu invatatorii de la clasa, dupa clasa a V-a cu profesorii", a spus ministrul Educatiei la Romania TV, citata de dcnews.ro.