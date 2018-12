Cercetatorii, care au identificat deja 24 tulpini de bacterii, vor sa le izoleze si sa le cultive in maniera industriala, apoi sa le testeze eficienta pe muste drosofile si pe soareci, inainte de a demara un studiu clinic pe oameni in 2020, a explicat medicul Hubert Vidal, director de cercetare la INSERM (Institutul National pentru Sanatate si Cercetari Medicale) din Franta, in cadrul unei conferinte de presa organizate de Fundatia Francofona pentru Cercetari asupra Diabetului (FFRD).

"Nu vom trata diabetul doar cu probiotice", a adaugat acelasi cercetator. "Este mai degraba vorba despre utilizarea acestor bacterii "in sinergie cu alte molecule", a precizat el.

Printre pistele avute in vedere, bacteriile care isi vor dovedi eficienta vor permite medicilor sa prescrie bolnavilor o doza mai slaba de metformina. Acest antidiabetic oral este medicamentul cel mai des prescris in cazul pacientilor diagnosticati cu diabet de tip 2 (fiind cunoscut si sub denumirile comerciale Glocophage, Stagid), insa el provoaca adeseori tulburari digestive.

Diabetul este o tulburare de asimilare a glucidelor de catre organism. Diabetul de tip 2, care reprezinta 90% din cazuri si care progreseaza cel mai mult in societatea actuala, corespunde unei cresteri prelungite a concentratiei de zaharuri din sange, fiind adeseori asociat cu obezitatea si sedentarismul.

Medicii stiu de multi ani deja ca dezechilibrul microbiotei intestinale joaca un rol in aparitia diabetului, insa cercetatorii sunt inca departe de momentul in care vor putea sa obtina din aceasta informatie tratamente viabile, intrucat "exista un blocaj important in identificarea si selectarea tulpinilor bacteriene care detin o eficacitate reala", de exemplu pentru a ameliora degradarea glucozei si sensibilitatea la insulina, a explicat acelasi expert francez, specialist in diabet si nutritie.

O alta dificultate consta in a face bacteriile selectate sa isi conserve proprietatile si sa nu "deriveze" atunci cand sunt cultivate si, apoi, cand sunt pregatite pentru a putea fi utilizate in cadrul terapiei, scrie Agerpres.

"Simpla adaugare a unei tulpini bacteriene in microbiota noastra nu ne va garanta ca vom obtine efectul benefic al acelei tulpini", a subliniat profesorul Vidal. "Va trebui sa existe o intreaga reechilibrare a ecosistemului (...), cu interactiuni care pot fi pozitive sau negative", a adaugat el.

Atribuirea unei finantari in valoare de 300.000 de euro, acordata de FFRD, va permite echipei sale - care colaboreaza cu alte trei grupuri de oameni de stiinta - sa parcurga toate etapele necesare pana la debutul testului clinic, a explicat medicul francez, adaugand ca se afla in cautarea unor parteneri industriali pentru a-si continua studiul.

Pe plan mondial existau peste 425 de milioane de persoane diabetice in anul 2017, iar numarul lor ar putea ajunge la 629 de milioane in 2045, potrivit Federatiei Internationale a Diabetului (FID).