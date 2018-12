Tragerea la sorti a fost efectuata de presedintele Instantei supreme, Cristina Tarcea, noteaza stirileprotv.ro.

Au fost trase la sorti trei completuri in materie penala si trei completuri in materie civila care vor fi valabile doar in 2018:



Complet 1 penal - Simona Cristina Nenita, Iulian Dragomir, Constantin Epure, Marius Foitos, Ionut Matei;

Complet 2 penal - Simona Daniela Encean, Tatiana Lucia Rog, Alexandra Iuliana Rus, Luciana Mera, Rodica Aida Popa;

Complet 3 penal - Francisca Vasile, Silvia Cerbu, Ioana Bogdan, Anca Madalina Alexandrescu, Ana Iancu;

Complet 1 civil - Mihaela Tabarca, Lavinia Dascalu, Minodora Condoiu, Claudia Marcela Canacheu, Gabriela Barsan;

Complet 2 civil - Cristina Tarcea, George Bogdan Florescu, Rodica Zaharia, Corina Alina Corbu, Hrudei Maria;

Complet 3 civil - Bianca Tandarescu, Beatrice Nestor, Valentina Vrabie, Daniel Gheorghe Severin, Virginia Filipescu.

Cristina Tarcea a tinut sa mentioneze ca pentru anul 2019, CSM va da o noua hotarare privind tragerea la sorti a completurilor de cinci judecatori.