"Epopeea completurilor de 5 judecatori continua. Mi-ar placea tare mult sa va spun ca astazi este ultimul episod, din pacate am rezerve. (…) Cred ca este de datoria mea, in calitatea de reprezentant al puterii judecatoresti, sa va atrag atentia asupra unui alt lucru asupra caruia ar trebui sa mediteze toata lumea. Este vorba de completurile colegiale de 3 judecatori.

Nu este un secret pentru nimeni faptul ca, mai mult sau mai putin discret, a inceput un asalt si asupra completurilor de 3 judecatori de la Inalta Curte, iar eu vreau sa va reamintesc faptul ca la Inalta Curte nu sunt numai completuri de 3, ci si de 2 si de 1, iar ca, in masura in care apreciem ca tragerea la sorti reprezinta un element al procesului echitabil, in egala masura acest element trebuie aplicat tuturor completurilor de 3, 2 si un judecator din tara. Va rog sa meditati asupra acestui subiect", a spus Tarcea, citata de cotidianul.ro.