Femeia a fost gasita moarta in locuinta, prezentand urme de violenta la nivelul capului, pe corp si membre.

"Avand in vedere modalitatea in care femeia a fost gasita, leziunile pe care aceasta le prezenta, precum si aspectele stabilite in prima faza de catre politistii Sectiei 3 Politie Rurala Sutesti, s-a luat legatura cu Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea, fiind inregistrat un dosar penal", a declarat Sandra Balteanu, purtatorul de cuvant al Politiei Valcea, potrivit adevarul.ro.

Barbatul urmeaza sa fie prezentat joi in fata instantei, cu propunere de arestare preventiva.

Pana la acest moment nu se cunosc cauzele pentru care barbatul a decis sa recurga la acest gest.