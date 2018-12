Incidentul s-a petrecut in Constanta.

"Respectivul barbat ii ceruse persoanei vatamate, in mod insistent, intretinerea de relatii sexuale, dupa ce discutasera in prealabil pe o retea de socializare. Flagrantul a fost realizat in jurul orei 14.00, iar in urma probatoriului administrat in cauza, politistii constanteni l-au retinut pe o perioada de 24 de ore pe barbat, care este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de santaj, fiind introdus in arestul IPJ Constanta", potrivit IPJ Constanta.

Tanara era santajata cu divulgarea unor fotografii si filmulete in care aparea in ipostaze compromitatoare.

Barbatul in cauza este recidivist, fiind eliberat din inchisoare in luna octombrie a.c, dupa ce a ispasit o pedeapsa de 2 ani pentru comiterea unei alte infractiuni de santaj, scrie adevarul.ro.