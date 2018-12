Lipsa dotarilor, a personalului si bugetele reduse ale celor mai multe spitale sunt probleme care nu vor disparea prea curand. Chiar daca aceste aspecte nu se pot rezolva decat foarte lent, asta nu inseamna ca nu se poate face nimic pentru a imbunatati experienta pacientilor din spitalele romanesti. Iata 3 lucruri de care personalul din spitale ar trebui sa tina cont:

1. Prima impresie a pacientilor

Oamenii nu vin deseori la spital, asa ca vizitele lor, oricat de scurte sau lungi ar fi, le pot lasa amintiri care sa dureze toata viata. Unii dintre acestia vor iesi veseli si fericiti ca sunt sanatosi, in timp ce altii deziluzionati si nemultumiti de experienta lor si de felul in care au fost tratati. Acestia din urma pot dezvolta fobii care ii pot tine departe de spital tot restul vietii. Tocmai de aceea, prima impresie conteaza foarte mult.

Imaginea spitalului si a personalului care lucreaza acolo e mult mai importanta decat pare. Daca doctorii si asistentele poarta uniforme medicale curate si ingrijite, sunt binevoitori cu pacientii, iar in spital e curatenie, impresia cu care va pleca pacientul va fi una buna, in ciuda celorlalte lipsuri.

Sigur, exista foarte multe lucruri ce trebuie imbunatatite, insa imaginea cu care ramane un pacient la finalul vizitei sale conteaza enorm, pentru ca va influenta comportamentul sau pentru tot restul vietii. Exista oameni care, dupa o singura vizita neplacuta la spital, evita ani de zile sa mai mearga la doctor, lucru foarte nesanatos, atat pentru ei cat si pentru cei din jurul lor.

2. Gestionarea conflictelor

Omul care intra intr-un spital are nevoie sa stie ca a intrat intr-un mediu unde va fi bine ingrijit, unde exista specialisti priceputi, care stiu sa-si faca bine meseria si unde va avea parte de cel mai bun tratament posibil. Desigur, acest lucru nu se intampla intotdeauna, motiv pentru care, uneori, pot aparea conflicte chiar in spital. Poate fi vorba de un pacient suparat sau o ruda, nemultumita de felul in care acesta e tratat, care incep un conflict cu un doctor sau o asistenta, stingherind, astfel, intreaga activitate a personalului medical.

Din fericire, aceste situatii pot fi evitate foarte usor, daca personalul medical e politicos si binevoitor cu pacientii si incearca sa preintampine nemultumirile acestora. Conform NCBI, cea mai buna cale de a evita aparitia si intensificarea conflictelor intr-un spital este prin stabilirea unui set de reguli de comportament riguros si precis, ce trebuie respectat de toata lumea. Bineinteles, trebuie sa existe consecinte clare pentru cei care il incalca, care sa se aplice tuturor. Scotand astfel factorul personalitatii din ecuatie, mentinerea disciplinei va fi mult mai usoara.

3. Comportamentul personalului medical

Pentru orice pacient, cel mai important lucru e competenta personalului medical. Aceasta e o preocupare de care nu va scapa pana la finalul vizitei sale in spital. Insa un pacient care tocmai intra pe usa nu are timpul si nici pregatirea pentru a putea deduce daca cei care il vor trata sunt priceputi. Fiind ingrijorat de sanatatea sa si aflandu-se intr-un mediu nou si strain, un pacient poate deveni foarte speriat si nelinistit, lucru nociv pentru recuperare.

Rolul de a-l calma si a-l linisti cade in sarcina doctorilor si a asistentelor. Desigur, prioritatea acestora este sanatatea fizica a pacientului, nu cea emotionala. De multe ori, starea emotionala a unui pacient poate afecta felul in care progreseaza tratamentul sau. In consecinta, e foarte important ca medicii si asistentele sa stie sa calmeze si sa linisteasca pacientii atunci cand sunt ingrijorati.