In Romania sunt 250.000 de copii ramasi singuri acasa, cu cel putin un parinte plecat la munca in strainatate (Salvati Copiii, 2017), iar numarul lor creste in acelasi ritm cu cel al emigrarii. Acesti copii risca sa devina generatia pierduta a Romaniei, chinuiti de sentimentul de abandon si de vina, fara acces la oportunitati de dezvoltare. Pornind de la aceste realitati dure ale Romaniei de astazi si cu o permanenta preocupare pentru Romanie de maine, fundatia CAESAR lanseaza proiectul Supereroi, prin care va oferi mentorat pentru copiii care au cel putin un parinte plecat la munca in strainatate.

Studiile de specialitate arata riscurile grave la care sunt expusi copiii ramasi singuri acasa, in special cei din mediul rural: abandon scolar; dezvoltare psiho-sociala deficitara (sentiment de abandon, autoizolare, lipsa comunicarii cu cei in grija carora au ramas); infractionalitate (mai ales in cazul adolescentilor lasati fara supraveghere); acces deficitar la servicii de baza (sanatate, educatie, cultura etc.).

Programul Supereroi isi propune sa deruleze mentorat 1 la 1, seminare si intalniri periodice in comunitati si diferite campanii de sprijinire a copiilor ramasi singuri acasa.

Pentru programul de mentorat, cei care doresc sa devina voluntari se pot inscrie pe platforma www.supereroi.eu si pot astfel, cu acordul parintilor/tutorilor, sa devina un model si un prieten pentru copilul ramas singur acasa, oferindu-i suport educational, emotional si indrumare. Toti mentorii sunt selectati atent de echipa proiectului, astfel incat sa existe garantia bunelor intentii.

Seminarele si intalnirile din comunitati vor fi organizate periodic, in toata tara, in special in mediul rural. La acestea vor participa personalitati ale vietii sportive, culturale si profesionale din Romania, impreuna cu mentori voluntari, oferind copiilor ramasi singuri acasa modele de reusita in viata. Seminarele interactive sunt adesea punctul de plecare pentru activitatile de mentorat 1-la-1.

Supereroii Romaniei. Impreuna scriem povestile lor cu final fericit

Primul seminar, care a coincis si cu lansarea proiectului, a avut loc duminica, 9 decembrie 2018, la Botoroaga, judetul Teleorman. In caminul cultural al comunei s-au reunit peste 60 de copii din Botoroaga, Draganesti si Mosteni, trei comune vecine cu multe familii plecate la munca in strainatate. La eveniment au participat peste 30 de voluntari din Bucuresti, antreprenori, corporatisti, profesionisti din diverse domenii, si doi invitati speciali: Matei Dima (Bromania) si Stefan Stan.

Activitatile au fost variate si bazate in special pe joaca si distractie, insa au rezultat statistici interesante despre planurile copiilor, dorintele lor si despre activitatile de mentorat ce vor urma acestei intalniri. Imagini si clipuri de la eveniment sunt disponibile aici si aici.

„250.000 de copii frumosi si destepti, copiii comunitatilor noastre. Le-au plecat parintii departe, ca sa le poata pune pe masa o paine mai alba si sub brad o jucarie mai frumoasa. Copiii cresc numarand zilele. Uneori, de la cateva sute in jos. Nu au multe bucurii mereu, dar au o super-putere: rabdarea.

Fiecare dintre ei are nevoie de un mentor, de un prieten mai mare. Si il va gasi prin Supereroi, mai devreme sau mai tarziu. Din generatia pierduta a Romaniei, acesti copii vor deveni supereroii de maine ai nostri, ai tuturor. In Romania lor, cand ei insisi vor avea copii, nu vor mai fi nevoiti sa plece de langa ei.

Vreti sa ii cunoasteti pe acesti copii minunati? Veniti alaturi de noi, am inceput. La Botoroaga am cunoscut 60 de supereroi in devenire din Teleorman, intr-un colt de Romanie. Am cantat, am dansat, am ras si am plans impreuna. Unul cate unul, ne-au spus cine sunt, ce super-putere au, unde sunt plecati parintii...i-am intrebat unde ar vrea sa fie peste 10 ani, in Romania sau in Franta/Anglia/Spania/Italia/ Belgia/Cipru/Norvegia/Suedia/etc. (tara de unde vin mami si tati, de sarbatori sau cand pot si ei)...Toti au raspuns: acasa, in Romania", povesteste Sebastian Burduja, initiator Supereroi.



„Astazi am demarat o misiune foarte importanta pentru Romania, care se va intinde probabil pe o perioada de cateva decenii. Studiile de la care am pornit programul Supereroi au doar o abordare cantitativa: ne arata ritmul crescut al persoanelor care decid sa ia drumul strainatatii pentru o viata mai buna, ne arata cati copii raman si cresc singuri acasa, ne arata rata lor de abandon scolar si contureaza o serie de efecte sociale ce pot decurge din aceasta situatie. Insa dramele acestor copii pot fi cunoscute doar la nivel individual, facand cunostinta cu ei si ascultandu-le povestea. Petrecand doar cateva ore pe luna, fiecare dintre noi putem contribui la atingerea potentialului acestor copii, un potential enorm care se iroseste in aceste momente. Ne vom atinge obiectivele doar atunci cand vom implica un numar cat mai mare de oameni din societatea civila, care sa devina modelul si pilonii constructiei generatiilor viitoare", afirma Alexandru Popescu, initiator Supereroi.

„Supereroi este un proiect ambitios si care va implica multe resurse, insa Romania are nevoie de o astfel de mobilizare de forte. Vorbim prea mult despre plecarea fortei de munca si prea putin despre ce lasa ei in urma. Nu ne propunem, in niciun caz, sa inlocuim parintii acestor copii. Nici nu ar fi posibil. Dar suntem convinsi ca putem face o diferenta, ca putem contribui la creionarea viitorului lor si ca le putem oferi acces la oportunitati despre care acum nu stim ca exista. Si suntem foarte siguri ca vom gasi oameni care sa creada in misiunea construita de noi, in acest proiect, sa se alature si sa reusim sa avem un impact cat mai mare. In fiecare judet, oras, sat, comunitate, exista oameni care trebuie sa ii vada pe acesti copii ca pe o generatie pe care societatea romaneasca se va putea baza peste cativa ani si trebuie sa isi asume o contributie la modelarea acesteia. Iar noi ne asumam sa ii gasim si, cu sprijinul autoritatilor locale si centrale, sa ducem programul Supereroi la cat mai multi copii din Romania", declara Diana Cretu, initiator Supereroi.

Initiatorii proiectului Supereroi, derulat de Fundatia CAESAR, sunt Alexandru Popescu, Sebastian Burduja si Diana Cretu. Partenerii proiectului sunt Penrose CDB si Bulboaca si Asociatii. Toate detaliile despre proiect sunt disponibile aici: http://supereroi.eu

Fundatia C.A.E.S.A.R. (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) este o comunitate de experti, un laborator de idei si o platforma de actiune civica pentru dezvoltarea economica si consolidarea democratica a Romaniei.