Cutremurul s-a produs la ora 12:52, la o adancime de 106 kilometri.

Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Odobesti (28km), Panciu (29km), Onesti (40km), Focsani (42km) si Marasesti (43km).

Cel mai mare seism inregistrat in acest an a avut o magnitudine de 5,8, producandu-se pe data de 28 octombrie, in zona seismica Vrancea. Acesta a fost resimtit si in Capitala.