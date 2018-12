"In 2012, cand a inceput constructia centrului, nimeni nu s-a gandit ca va trebui dotat. Nimeni. Pana in 2018. In 2017, la sfarsit, eu nu am vazut nicio solicitare din partea spitalului pentru dotare cu aparatura medicala. Atunci s-a pus problema achizitiei acestor aparate prin Banca Mondiala. Am spus-o si in iulie, cand am fost la Iasi: in comisia de elaborare a caietului de sarcini este si un medic iesean, care, la randul lui, ma intreba de ce nu se achizitioneaza. Poate ca ar trebui sa il intreb eu. Pot sa va spun ca aceasta comisie, pana in mai anul acesta, avea 11 persoane care se intalneau foarte greu fiindca erau 11. Am redus la o comisie de cinci, care, in sfarsit, a finalizat caietul de sarcini, caiet de sarcini care a fost publicat pe site-ul Bancii Mondiale la inceputul lunii octombrie. Ieri s-au deschis ofertele, in sfarsit", a spus Sorina Pintea, potrivit Agerpres.

Conform acesteia, in luna martie, Centrul de Arsi din Iasi va avea aparatura medicala.

"S-a mai livrat aparatura intre timp. Dar tot aceasta comisie formata din profesori eminenti, repet, ei sunt medicii care decid ce aparatura vor, au splitat, au spus avem 90 de echipamente, achizitionam in prima faza 12, dupa aceea 34, dupa 23. Eu nu pot sa intervin aici. E decizia dansilor. Ei spun ce doresc. Dar insist asupra primei date: 2012. Pana in 2017, nimeni nu s-a gandit ca aceste centre trebuie dotate. O parte din aparatura a ajuns deja, dar nu este suficienta sa functioneze centrul. Nu caut vinovati. Eu sunt ministrul Sanatatii in acest moment si sunt responsabila", a declarat ministrul Sanatatii Sorina Pintea.

Centrul Marele Ars din Iasi, terminat dupa 5 ani

Centrul Marele Ars, cum este cunoscut, urmeaza sa functioneze la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi din luna martie 2019. Lucrarile de reabilitare au fost finalizate in ianuarie 2017, dupa o perioada de 5 ani. Conform conducerii spitalului, pana la sfarsitul lunii ianuarie, aparatura va fi adusa in totalitate la Iasi. Pentru intreaga aparatura Banca Mondiala va investi 12 milioane de euro.

Clinica de Chirurgie Plastica si Reparatorie si Arsi functioneaza, din 2014, intr-un spatiu improvizat in Spitalul Sf Spiridon din Iasi. Aici pot fi tratati si pacienti cu arsuri care au suferit 20% din suprafata corpului.

Clinica "marilor arsi" va avea 35 de locuri, din care 15 sunt destinate celor cu arsuri grave. Alte 20 de locuri sunt destinate celor care au ramas cu sechele post-arsuri, care au nevoie de chirurgie plastica si reconstructiva.