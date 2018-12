Consiliera Ana Ciceala ar fi fost injurata "de mama" de catre vicepremierul Capitalei Aurelian Badulescu, spune MIhai Gotiu. Acesta a povestit, pe pagina sa de Facebook, si motivul: cateva intrebari "deranjante".

"STUPEFIANT: Adjunctul Gabrielei Firea a injurat-o 'de mama' pe o consiliera USR pentru ca ii punea intrebari legate de drama nou-nascutilor de la Maternitatea Giulesti! Si a avut tupeul sa transcrie injuratura in procesul-verbal al sedintei Comisiei de Sanatate si sa semneze!

Colegii mei din USR Bucuresti mi-au relatat, aseara, un (nou) episod halucinant cu un PSD-ist de frunte in prim-plan. Ieri, Ana Ciceala a convocat Comisia pentru Sanatate si protectie sociala a municipiului Bucuresti, unde a invitat-o si pe Gabriela Firea. Sedinta a vizat drama de la Maternitatea Giulesti (spital aflat in subordinea Primariei Bucuresti), unde aproape 40 de nou-nascuti au fost infectati cu stafilococ auriu. Firea l-a delegat sa o reprezinte la Comisie pe unul dintre viceprimari (dupa ce veti citi continuarea veti intelege, sper, de ce nu-i scriu si numele).

Doar ca adjunctul Gabrielei Firea nu prea avea chef sa raspunda la intrebari. Dupa ce a zis ca n-are vreo responsabilitate legata de infectarea bebelusilor, ca nici nu-si asuma re-deschiderea Maternitatii, ca ei doar consemneaza ce se intampla (!!! pai atunci de ce mai e in subordinea PMB?), viceprimarul PSD a trecut la mitocanie. Fara nicio jena, a inceput s-o injure 'de mama' pe Ana Ciceala. Ba, mai mult, pentru 'a intra in eternitate', delegatul lui Firea a consemnat injuratura si in procesul-verbal al sedintei Comisiei! SI A SEMNAT! Pentru conformitate, puteti vedea, in facsimil, copia dupa acest proces-verbal (din motive de GDPR, am blurat semnaturile).

Nu, nu vreau sa transcriu numele grobianului, ca nu vreau sa contribui la popularitatea lui. Si, in plus, responsabila pentru abjectia asta este Gabriela Firea. Ca ea il tine aproape pe acest badaran si ea l-a trimis la sedinta in locul ei.

Nota bene: colega injurata e coordonatoarea echipei care a desfiintat, in justitie, hotararile de consiliu prin care s-au infiintat companiile gandite sa sugativeze jumatate de miliard de euro din bugetul public. Si care continua lupta in justitie cu abuzurile Gabrielei Firea de la Primarie. Asta ca sa intelegeti cum incearca Firea si subordonatii ei sa-si intimideze opozantii. Nu va faceti griji: va garantez ca nu e Ana Ciceala persoana care sa se sperie de un nesimtit. Nu va renunta nici la intrebari, si nici la procese, si nici la lupta.

PS: Nu ma intrebati de ce, in anul de gratie 2019, procesele verbale ale sedintelor comisiilor de specialitate ale Primariei Capitalei se tin pe caietul de matematica, precum pe vremuri evidenta kilogramelor de morcovi ori de varza prin aprozare...", a scris Mihai Gotiu pe Facebook.

Ana Ciceala: Badulescu s-a incurcat atat de mult in minciuni incat nu a mai facut fata discutiei

Ana Ciceala a povestit, si ea, cum au stat lucrurile in sedinta Comisiei de Sanatate a Consiliului General.

"Am fost astazi la sedinta Comisiei de Sanatate a Consiliului General in care am cerut sa vina Gabriela Firea si sa explice care este situatia de la Giulesti si ce masuri s-au luat. Evident, Primarul Capitalei nu a considerat ca merita sa-si piarda timpul cu un astfel de subiect, asa ca l-a trimis la sedinta pe omul sau de incredere, pe viceprimarul Aurelian Badulescu.



Timp de 2 ore l-am ascultat si pe el si pe cei de la ASSMB cum se contrazic spunand ba ca Spitalul Giulesti este in subordinea Primariei, ba ca Primaria nu are niciun rol si nicio responsabilitate in criza stafilococului auriu. Aurelian Badulescu s-a incurcat atat de mult in minciuni incat nu a mai facut fata discutiei, iar sedinta s-a incheiat cu o criza de isterie din partea acestuia.

Cert este ca Primaria nu a luat nicio masura, ca nu se considera responsabila pentru nimic din ceea ce se intampla la Giulesti si ca nici nu are de gand sa faca macar un control. Asadar, Gabriela Firea nu se simmte responsabila pentru absolut nimic in legatura cu imbolnavirea celor aproape 40 de nou-nascuti.



Din punctul meu de vedere insa, lucrurile sunt foarte clare. Responsabilitatea functionarii spitalului Giulesti revine Primariei. Acest spital are un manager, care are un contract semnat cu Gabriela Firea. Mai mult, managerul raspunde in fata ASSMB, structura aflata in subordinea Primariei Capitalei. Asadar, ceea ce ar fi trebuit facut este foarte clar: mai intai un control de la primarie ca sa vada ce s-a intamplat si cine este vinovat pentru aceasta situatie.

Apoi o sanctiune clara si fara echivoc pentru vinovati. Apoi, si cel mai important, remedierea situatiei dar si a cauzelor care au dus la aparitia ei. Poate e nevoie de investitii, poate e nevoie de proceduri mai clare, poate e nevoie de un nou manager. Cert este ca lucrurile nu pot ramane asa. Decat daca Gabriela Firea tine mai mult la soarta managerului pe care l-a pus in fruntea spitalului decat la soarta bebelusilor care au avut de suferit", a scris Ana Ciceala pe Facebook.