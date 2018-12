"Azi (marti, n.red.) dupa-amiaza am fost pana la libraria Kleber, aflata in apropierea zonei in care s-a intamplat incidentul. Mi s-a parut suprinzator pentru prima oara, cand masurile de securitate au fost foarte stricte, ne-au controlat in bagaje si corporal in momentul in care am intrat in zona centrala a Strasbourgului si ne-au controlat chiar la intrarea in librarie.

Ne-au controlat pe strada, nu ne permiteau accesul in zona centrala fara acest control, erau foarte exigenti. Parerea mea este ca fie ca au avut ceva informatii despre aceasta posibilitate, fie au facut un cotrol preventiv pentru a preveni eventualele atacuri", a declarat Norica Nicolai la Digi24.