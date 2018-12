"Am aflat cu profunda indignare despre tragicul atac armat care a avut loc in seara zilei de 11 decembrie 2018 in centrul orasului Strasbourg, soldat cu pierderi de vieti omenesti si raniti.

Doresc sa transmit, in numele poporului roman si al meu personal, condoleante familiilor indoliate si insanatosire grabnica celor raniti", se arata in mesajul Presedintelui Romaniei.

Presedintele Klaus Iohannis a exprimat, totodata, compasiunea si solidaritatea poporului roman cu suferinta prin care trece in acest moment natiunea franceza, subliniind ca Romania este alaturi de Franta in lupta impotriva celor care atenteaza la viata oamenilor nevinovati si la modul de viata al societatilor noastre.