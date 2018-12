"Asteptam rezultatele DSP. Primaria Capitalei a acordat anul acesta cel mai mare buget din istoria sa pentru sanatate - 110 milioane de euro. Primaria Capitalei, prin atributiile pe care le are, se ingrijeste in special de imobilul in care se desfasoara activitatea de sanatate si de dotarea cu aparatura de inalta tehnologie. Actul medical nu e responsabilitatea Primariei Capitalei. Asta nu inseamna ca fugim de raspundere, suntem si noi parte a actului medical prin faptul ca sustinem financiar desfasurarea activitatii medicale", a declarat Firea, marti, intr-o conferinta de presa, intrebata daca s-a ajuns la o concluzie in cazul Maternitatii Giulesti.

Firea: Este regretabil ce s-a intamplat la aceasta unitate sanitara

", a afirmat Gabriela Firea.

Primarul Capitalei a anuntat ca va propune CGMB un proiect prin care sa se demareze procedurile pentru achizitia unui nou imobil necesar relocarii Maternitatii Giulesti.

"Maine (miercuri - n.r.), la sedinta de Consiliu General, voi propune colegilor din Consiliu sa voteze un proiect de hotarare prin care sa demaram procedurile legale pentru achizitia unui nou imobil necesar relocarii Maternitatii Giulesti, de asemenea pentru Spitalul Cantacuzino si pentru un spital oro-maxilo-facial si pentru un spital de stomatologie. (...) De ce este necesar sa achizitionam aceste imobile? Construirea lor ar dura cativa ani de zile, iar situatia in care se afla acum aceste spitale trebuie rezolvata urgent si atunci nu mai putem sa asteptam doi - trei ani pentru construirea de la zero, vom face si acest lucru in cazul Spitalului Metropolitan care se afla acum in pregatire pentru a demara constructia. (...) Este necesar ca aceste unitati spitalicesti sa isi desfasoare activitatea in conditii proprii si in imobile care sa raspunda unor conditii de confort pentru toti pacientii", a sustinut primarul general.