"Astazi am asistat la un episod foarte trist in istoria Parlamentului - in timpul in care, in plenul Senatului, se dezbatea reexaminarea legii Codului de procedura penala am aflat (...) de la canalele de stiri ca premierul Viorica Dancila impreuna cu ministrul Justitiei au declarat ca urmeaza sa adopte o ordonanta de urgenta pe modificarile aduse la Codul de procedura. (...) Este inadmisibila o astfel de atitudine, practic arunca in derizoriu intreaga activitate parlamentara, activitatea membrilor comisiei care timp de un an si jumatate au discutat acest proiect de lege. (...) Astazi, in CEX, Dragnea a dat dovada de maxima disperare si ca doreste din tot dinadinsul sa aiba aceste modificari pana la finalul anului si vor sa profite de reducerea termenelor de prescriptie, vor sa profite de faptul ca multe dintre probe nu mai pot fi folosite in cadrul proceselor. Este o lupta pe viata si pe moarte pentru inlaturarea efectelor juridice ale faptelor penale pe care acestia le-au comis. (...) Poate fi vorba de o amnistie si de o gratiere mascata, pentru ca in acest moment se reduc prin aceste prevederi termenele de prescriptie pentru foarte multe fapte. Este o cursa disperata pentru a nu se mai ajunge la o raspundere penala pentru faptele pe care le-au comis acesti infractori", a declarat Dirca, la Parlament.

El a subliniat ca deciziile CCR nu au fost respectate.

"Nu stim exact ce poate sa contina aceasta ordonanta, insa mi-e teama ca nu cumva sa se ajunga la ideea in care in aceasta ordonanta ar putea fi introduse si articole pe care noi le-am discutat in cadrul acestei comisii, articole care, desi astazi au fost supuse la votul Senatului, ele in continuare au mari vicii de neconstitutionalitate, motiv pentru care noi lucram la o noua sesizare inaintata CCR. (...) Nu au fost deloc respectate deciziile Curtii atunci cand se vorbeste de aflarea adevarului si in continuare membrii PSD - ALDE din cadrul Comisiei Iordache au stabilit si astazi au votat din nou contrar dispozitiilor CCR ca probele obtinute in cadrul unui dosar nu pot fi folosite intr-un alt dosar, ceea ce contravine in mod flagrant, spune CCR, principiului aflarii adevarului", a explicat senatorul USR.

George Dirca a criticat si anuntul privind crearea unui fond de investitii.

"E clar ca se doreste o alocare discretionara a acestor fonduri catre cercurile de apropiati, care ii ofera sustinere lui Liviu Dragnea si acestei aliante la fiecare motiune de cenzura pe care noi o inaintam, e clar ca se doreste cat mai putina transparenta. Din cate am inteles nu au reusit sa identifice aceste bugetari si este foarte grav pentru ca un om care se doreste a fi premierul Romaniei nu poate sa ne spuna de unde va recupera acesti bani si de unde ii va pune la dispozitia acestor organe ale administratiei publice. E clar ca se doreste cumpararea primarilor, o migratie a primarilor sau cumpararea acelor primari care sunt independenti si de care au nevoie in acest moment pentru a-si asigura un numar de voturi in Parlamentul Romaniei unde stim ca au pierdut majoritatea", a spus senatorul USR.