Mama si fiu, omorati de vitele pe care le cresteau in gospodarie

O femeie de 74 de ani si fiul ei de 54 de ani, din satul Valea Gradistii, au fost gasiti morti in noaptea de luni spre marti, in curtea casei unde locuiau, din primele cercetari ale politistilor reiesind ca acestia ar fi fost omorati de vitele pe care le cresteau in gospodarie.