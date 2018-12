"Curtea constata ca Legea pentru completarea Legii nr.176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative nu respecta normele de tehnica legislativa cu privire la continutul si limbajul juridic al actului normativ. Raportat la utilizarea in cuprinsul prevederilor criticate a unui limbaj juridic normativ inadecvat, Curtea constata ca textul criticat este deficitar din punctul de vedere al tehnicii legislative, ceea ce conduce la incalcarea prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, in componenta privind calitatea legii", se explica in motivare.

Potrivit CCR, ceea ce a statuat printr-o decizie anterioara, din 4 iulie 2018, este aplicabil si in noua cauza, chiar daca legea examinata nu face referire expresa la prescriptia extinctiva reglementata in Codul civil, scrie Agerpres.



"Avand in vedere principiul general de drept potrivit caruia o norma juridica trebuie interpretata in sensul sau pozitiv, generator de efecte juridice, modalitatile juridice de interpretare a unei norme legale trebuie sa aiba in vedere nu numai litera, ci si spiritul legii, astfel incat rezultatul aplicarii practice a normei juridice sa fie cat mai aproape de finalitatea urmarita de legiuitor, care nu poate fi prezumat ab initio ca isi exercita rolul de legiferare in sensul negarii atat a drepturilor si libertatilor fundamentale consacrate de Constitutie, cat si a principiilor constitutionale", se precizeaza in motivare.

Conform sursei citate, textul criticat, astfel cum este formulat, nu respecta cerintele limbajului juridic consacrat.

"Astfel, in limbajul normativ, aceleasi notiuni se exprima numai prin aceiasi termeni, iar daca o notiune sau un termen nu este consacrat ori poate avea intelesuri diferite semnificatia acestuia in context se stabileste prin actul normativ ce le instituie, in cadrul dispozitiilor generale sau intr-o anexa destinata lexicului respectiv si devine obligatoriu pentru actele normative din aceeasi materie", mentioneaza CCR.

CCR a decis, pe 6 noiembrie, ca sunt neconstitutionale modificarile aduse Legii ANI privind prescrierea faptelor mai vechi de trei ani ce determina conflictul de interese.



"In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile Legii pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative sunt neconstitutionale. Pentru pronuntarea acestei solutii, Curtea a constatat, in esenta, ca prevederile criticate sunt deficitare din punct de vedere al tehnicii legislative, ceea ce conduce la incalcarea prevederilor art. 1 alin. (5) din Constitutie, in componenta privind calitatea legii", se arata intr-un comunicat de presa transmis atunci de CCR.

La inceputul lunii august, presedintele Klaus Iohannis a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru completarea Legii 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.

"Prin continutul normativ, legea dedusa controlului de constitutionalitate incalca prevederile art. 1 alin. (3) si alin. (5) din Constitutie", arata seful statului in sesizarea catre CCR.