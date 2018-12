Update 14:00- Reactia ministrului Sanatatii Sorina Pintea in acest caz: "Haideti, cum sa mi se para normal!? Exista conducerea spitalului, care trebuie sa ia masuri".



Victor Mihaescu, unul dintre angajatii companiei, a prezentat cazul, intr-o postare pe Facebook.

"Povestea incepe cu o usa de lift ... la Spitalul Judetean de Urgenta Craiova. Incarcati cu 100 de plase cu cadouri si dulciuri pentru copiii de la sectia de Oncologie, impreuna cu colegii mei, am asteptat civilizat liftul pentru a urca la etajul 9. Nu din comoditate, ci din cauza greutatii plaselor. Liftul ajunge, se deschid usile si ne urcam. Din prima secunda cand am pus piciorul in lift...a inceput bataia de joc si nesimtirea pe care nu am mai intalnit-o la un asemenea nivel. O sa incerc sa expun conversatia LIFTIEREI cu noi:

- Mie ce mi-ati adus? Ce plasa imi dati? (Noi...am zambit...crezand ca este o gluma...si am tacut..fastaciti..)

Liftiera insa insista:

- Haideti...nu imi dati si mie o plasa? Ce...nu stiti ca de cate ori se vine aici cu cadouri...prima plasa se da la liftiera?

(noi...siderati...lasati masca...fara cuvine...)

- Nu stiam ca asa trebuie... ce plasa doriti? Din aceasta cu pufuleti? (zice una din colegele mele...in gluma)

- Nu nu...nu cu pufuleti...Pai ce... nepotii mei mananca pufuleti? Sunt de familie buna...ce mama...dr..

Intre timp ajunge liftul la etajul 9....si coboram unul cate unul pe langa "duamna" care statea pe scaun si se uita sfidator la noi ca nu i-am dat nimic. Apoi...nu a indurat-o inimia si ne-a aruncat ultimele vorbe:

- Sper sa nu va mai intoarceti, sa mergeti cu acest lift, cat sunt eu aici...nesimtire...

Usile s-au inchis....

Aceasta conversatie s-a intamplat astazi, 10.12.2018, ora 11:40 in liftul Nr.9. Poate managementul spitalului o poate identifica si sa ii faca raport de desfacere a contractului de munca acestei 'fiinte', daca o putem numi asa...o persoana care cu toate ca i-am zis ca mergem la oncologie sa facem niste copii sarmani fericiti, nu i-a pasat... ea vroia plasa ei...ca si ea are nepoti...

Sunteti convinsi ca daca a fost atat de directa cu noi...acelasi lucru se intampla cu toata lumea? Probabil ca trebuie sa ii bagi 10 lei in buzunar daca vrei sa urci...

Nu inteleg insa de ce aceasta 'duamna' trebuie sa fie platita din banii nostri pentru a apasa pe un buton. V-ati gandit ca oricine poate apasa in 2018, un buton de la lift, si sa mearga la ce etaj doreste? Se poate face prin control-acces acest lucru, fara ca oamenii sa mai aiba de a face cu aceste sugative de liftiere.

Mesaj pentru LIFTIERA:

- Ne cerem scuze 'duamna' ca nu v-am lasat o plasa. Am preferat sa o dam unui copil cu probleme al carui zambet e mai important decat dumneavoastra si a dumneavoastra 'familie buna'. Banuiesc ca ati facut 3 facultati daca sunteti de "familie buna", apoi ati dat concurs pentru postul de LIFTIERA si abia ati intrat, fiind concurenta mai mare decat pentru posturile de doctori. No offense pentru acest job...dar m-a scos din sarite limbajul superior cu care ne-a tratat.

Sper ca acest mesaj sa il vada si Doamna Ministru al Sanatatii si sa ia masuri in acest sens. Sunt convins ca la Craiova, o mana se spala pe alta si toata povestea va fi tratata ca un lucru minor. Pentru noi insa conteaza! Nu din acest motiv platim CAS... #spitalcurat#personalauxiliarcuinimamare#

PS: Stiu ca era lift de bolnavi...Sper sa nu ne acuzati ca am mers cu acel lift..si vezi domne..trebuia sa mergem pe scari, 9 etaje, cu 100 de plase. Doream sa facem un act caritabil, nu sa fim tratati ca niste intrusi", a scris el pe Facebook.

Reactia conducerii Spitalului de Urgenta

, a spus pentru Agerpres directorul SJU Craiova, dr. Eugen Georgescu, citat de romaniatv.net