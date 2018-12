O persoana in varsta de 72 de ani a murit si alta a fost ranita grav dupa ce masina in care se aflau a fost lovita de o locomotiva, marti, in localitatea Jucu de Mijloc, judetul Cluj, informeza Antena3.ro.

Din primele cercetari a reiesit faptul ca soferul masinii nu a respectat semnificatiile indicatoarelor la trecerea peste calea ferata, a anuntat purtatorul de cuvant al IPJ Cluj, Traian Morar.