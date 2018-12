Conform datelor furnizate de reprezentantii Politiei Judetene Valcea, un barbat din comuna Gradistea, satul Valea Gradistii, a sunat, in noaptea de 10 decembrie, la 112 anuntand ca si-a gasit tatal, in varsta de 54 de ani, si bunica, in varsta de 74 de ani, morti pe un teren din apropierea casei lor.

Prima ipoteza a politistilor ar fi aceea ca cei doi au fost ucisi de animalele domestice pe care le cresteau in gospodarie, scrie News.ro.

Politia continua cercetarile, in acest sens fiind deschis un dosar pentru ucidere din culpa.