Inca mai ai timp sa iti cumperi un produs electrocasnic pe care sa il tii langa patul celor mici, in cele mai reci nopti ale acestei ierni, in cazul in care caldura din calorifere intarzie sa apara. Vorbim putin mai jos despre 3 produse perfecte pentru aceasta misiune: caloriferul electric, aeroterma, convectorul electric. Pe toate le poti cumpara rapid de pe net, iar daca nu ai bani, afli la final cum poti face urgent rost de suma necesara pentru cumpararea unui astfel de produs.

1. Caloriferul electric

Daca locuiesti intr-o zona in care incalzirea centralizata nu functioneaza, caloriferul electric se poate dovedi a fi un pariu castigator, mai ales in cele mai friguroase nopti din casa ta. Cum numarul de elementi ai unui calorifer electric determina confortul termic de care tu te poti bucura, iti recomandam sa iti cumperi un astfel de produs cu cel putin 9 elementi. Tine cont si de suprafata camerei pe care vrei sa o incalzesti cu ajutorul caloriferului electric. Un calcul simplu va face lumina in aceasta situatie, calcul pe care ti-l spunem chiar acum:

1. Calculeaza volumul camerei respective : V = L x l x h

2. Multiplica rezultatul cu 50 (valoarea coeficientului caloric)

3. Inmulteste rezultatul cu 1.163 - transformand astfel kilocaloriile in watti.

Ei bine, numarul de watti ai caloriferului electric pe care l-ai gasit pe net trebuie sa fie cat mai apropiat de valoarea obtinuta la punctul 3. Putina matematica nu strica, atunci cand vrei sa le oferi celor dragi confortul termic dorit.

2. Aeroterma

Trebuie sa stii din start ca aeroterma este un produs de incalzire ce doar ventileaza aerul cald. Insa odata oprita, frigul se instaleaza mult mai rapid inapoi in incapere. La polul opus, un calorifer electric functioneaza la fel de bine si dupa ce este oprit, pentru o buna perioada de timp, datorita elementilor incalziti de care vorbeam putin mai sus. Dar intorcandu-ne la aeroterma, principalul avantaj al acesteia (comparativ cu un calorifer electric) este dat de raza mai mare de raspandire a caldurii.

Iar acest lucru are la baza un aspect extrem de simplu: caldura ventilata are o putere de propagare mai mare, intr-un spatiu locuibil. ATENTIE: discutam despre camere mici, nu despre livinguri sau holuri cu dimensiuni generoase. Vei constata cu dezamagire ca un astfel de produs nu rezolva problema frigului, in cazul in care vrei sa il pozitionezi intr-o incapere extrem de spatioasa.

3. Convectorul electric

Poate ca nu iti este la fel de cunoscut acest termen, insa afla ca face minuni pe timp de iarna, in lipsa agentului termic din caloriferele pe care le ai in casa. Este un dispozitiv ce functioneaza pe baza de energie electrica, fiind extrem de asemanator ca forma cu un incalzitor pe ulei, insa ceva mai subtire.

Un convector electric performant dispune de roti, astfel incat sa il poti muta dupa bunul plac, dintr-o camera in alta. Are la baza principiul circulatiei naturale a aerului intr-o incapere: in partea superioara a acestui dispozitiv exista un numar de fante, prin care trece aerul cald. In momentul in care a iesit din convectorul electric, aerul cald se ridica in incapere. In partea inferioara, aerul rece trece si el printr-o serie de fante, fiind insa incalzit conform temperaturii pe care tu o setezi din termostat.

Iata 3 produse ce iti ofera libertatea de a da drumul la caldura, cu mult inainte ca sistemul public de termoficare sa se puna iar in miscare. Daca te tenteaza ideea achizitionarii unui astfel de produs si ai vrea ca de Black Friday sa iti cumperi asa ceva pentru casa, nu trebuie decat sa consulti oferta de credite de la Viva Credit.

Un credit nebancar iti poate aduce rapid in cont o suma cuprinsa intre 100 si 2000 de lei, bani suficienti pentru a cumpara chiar saptamana asta un produs electric pentru incalzirea casei, fara a mai astepta pana la salariu. Rambursarea împrumutului poate fi in ziua ta de salariu. Dacă nu ai toți banii, la data scadentă poți rambursa doar 10% din suma pe care o datorezi + dobânda aferenta: 1.2% pe zi. Dacă ești client nou, în primele 30 de zile ai dobândă 0%.