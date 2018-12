"In prezent, spitalele isi recolteaza probele pentru autocontrol in prezenta Directiei de Sanatate Publica, rezultatele se obtin dupa 72 de ore. Dupa ce vom obtine aceste rezultate, DSP va lua decizia finala, adica daca se continua cu sistarea internarilor sau se da drumul activitatii la Maternitatea Giulesti. Cel mai devreme joi (n.r. - se finalizeaza). Dureaza 72 de ore finalizarea acestor probe. Exista anumite metode pe care DSP le foloseste si le implementeaza in maternitate.

Sunt 34 de copii internati, un caz este colonizat si trei cazuri sunt infirmate. Pacientii se afla la 'Grigore Alexandrescu', la 'Gomoiu' si la 'Marie Curie'. (...) Cu siguranta ma ingrijoreaza si de aceea am si luat decizia sistarii internarilor in cazul maternitatii (n.r. - Giulesti).

Dar sunt convinsa ca avand 34 de copii infectati, lucrurile se vor schimba. Cred ca a fost un mare semnal de alarma tras catre maternitati si catre spitale in general", a spus Sorina Pintea, citata de stirileprotv.ro.