El a fost inlocuit de Adrian Ciprian Miron, in prezent adjunct al Inspectorului IGPR, informeaza Adevarul.ro.

In data de 7 decembrie seful IGPR Ioan Buda a trimis o adresa catre Prefectura Capitalei in care a solicitat prefectului sa avizeze eliberarea din functie a lui Voicu, invocand doua articole de lege, unul din Legea de organizare si functionare a Politiei Romane, iar al doilea din Statulul politistului.

Mihai Marius Voicu se afla in grupul de 18 politisti vizati de Corpul de Control al MAI in legatura cu modul de actiune in cazul politistului Eugen Stan, acuzat de agresiuni sexuale.

Politia Romana sustine ca inlocuirea chestorului Mihai Voicu de la Politia Capitalei s-a decis avand in vedere reorganizarea structurii ca urmare a preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania.