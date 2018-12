"Va veni o zi cand iti va fi dor de copilarie, de tine cand erai mic. O vreme ii vei intreba pe cei mari ce prostioare faceau ei cand erau mici. Apoi ii vei intreba de trasnaile tale. Apoi le vei povesti copiilor tai despre ei si despre tine. Copilaria nu se termina niciodata. Varstele merg cu noi mereu, toata viata. Frumusetea vietii este tocmai asta. Ca poarta cu ea, deodata, toate varstele prin care ai trecut, uneori sclipind in viata cele care vor urma. Mi-ar place sa stiu ca poti face bine celui de langa tine. Ca poti frange un covrig ori o ciocolata si s-o imparti cu celalalt, de langa tine. Sa nu te temi sa daruiesti. Asta te face om. Puterea de a darui", a scris preotul Constantin Necula in scrisoarea catre copii, publicata in cartea lansata de Editura Libris, la o initiativa a Fundatia Salvati Copiii Romania.

Una din temerile lui Constantin Necula este ca oamenii mari au inceput sa uite ca un copil poate sa fie "vesel si trist deopotriva, cuminte si zbanghiu", scrie Agerpres.

"Prietenii de la Libris m-au rugat sa scriu un text despre copilarie. Dar copilaria nu exista fara tine, fratele meu mai mic, Domnia Ta, Copil roman. Ma tem ca oamenii mari au inceput sa uite ca poti fi vesel si trist deopotriva, cuminte si zbanghiu- acum zambesc tare cand scriu asta- cu inima mare cat un mar varatec si neiertator ca o coasa in iarba verii. Esti. Starea ta este copilaria in toate vibratiile sale de bine si lumina. Joci fotbal si te rogi cu aceeasi seriozitate. Iti plac fructele pentru ca miros frumos si sunt luminoase, stiu. Tragi cu ochii la toate rafturile cu ciocolata ori prajituri si crezi ca Dumnezeu are gust de inghetata. Neaparat de vanilie. Ori ciocolata. Si nu cred ca se supara ca tu crezi asta despre El. Nici mie nu mi-a parut altfel gustul. Doar portocalele le-am crezut, cum altfel, albastre. Nu le-am vazut decat tarziu. Tu acum te strambi uneori cand le vezi", a consemnat preotul Necula, in scrisoarea adresata copilului roman.

In aceeasi epistola, preotul profesor la Facultatea de Teologie din Sibiu critica modul in care parintii isi trimit copiii la meditatii, chiar inainte de a incepe scoala.

"Cred ca tie-ti lipseste un anotimp din programul vietii: vara. Esti prea la scoala. Uneori nici nu incepi scoala si deja esti la vreun curs, alergi la un antrenament ori, vai, la o meditatie. Te pun prea devreme sa inveti limbi straine si iti strica jocul invatarii limbii pasaretului ori florilor, merilor si perilor. Cel mai grav este ca nu poti sa mai joci fotbal cu pepenii rosii si nici sa faci din pepenii galbeni mingi de handbal. Acum ele sunt adevarate, mingi pe bune, pe toate rafturile magazinelor de specialitate. Noua ne cam lipseau, dar asta ne facea si mai buni la fotbal ori handbal", este de parere preotul Constantin Necula.

Preotul sibian ii indeamna pe copii sa isi asculte si sa isi respecte parintii si sa nu se teama sa isi faca prieteni.

"Nu stiu ce sa-ti spun ca m-a facut mai fericit in copilaria mea decat...copilaria. Azi ma uit la tine cu drag pentru ca mi-am vazut copiii crescand si mi-am dat seama, dar asta este secret, numai intre noi, ca te iubesc pentru ca semeni cu mine, semeni cu ei, copiii mei. Sa nu te temi sa cresti, sa visezi si sa lupti. Te rog joaca-te, nu te lasa. Citeste. E important sa-ti faci prieteni. Nu te teme sa fii om, e fain tare. E minunat. Sa intelegi, cred ca nu exista mai mare dar decat sa fii prietenul cuiva. Daca poti, fa-te prieten cu Iisus Hristos, Pustiul ce se naste la Betleem, care este Dumnezeul nostru. Fa-te prieten si frate cu El, merita. Cum merita sa te faci frate cu acei din jur care te respecta si te apara. Multi ori putini. Ei sunt, de obicei, din familia ta. Dar vei vedea. Cu cat cresti ai sa descoperi ca poti iubi si uri, ierta ori certa, scrie, vorbi ori tacea. Nu suntem chiar asa diferiti cum ne credem si nici asa de destepti. Sa te stii aproape de cele frumoase, sa nu minti si sa nu te minti. Vorbeste mereu cu parintii tai, saruta-i sa le aduci aminte ca sunt parintii tai. Nu, nu ca ar uita. Dar le place, chiar daca nu recunosc", arata preotul Necula, in scrisoarea adresata copiilor.

Parintele Necula le mai doreste copiilor romani o copilarie linistita, "in ciuda nelinistii noastre".

"Prietenii de la Libris mi-au cerut sa scriu un text despre copilarie. Eu ti-am scris tie, copil roman, cateva ganduri. Tu esti copilaria. Asa cum eu am fost copilaria. Si inca mai sunt. Te imbratisez si-l rog pe Dumnezeu, Prietenul nostru, sa ai mereu parte de o copilarie luminoasa, frumoasa si linistita. In ciuda nelinistii noastre, a celor mari si foarte neatenti la tine. Cu mare drag, Constantin Necula. Preot si tatic, copil parintilor sai", isi incheie scrisoarea, preotul Necula.