Romanii, pe ultimul loc in UE dupa participarea la programele de educatie sau formare profesionala

Proportia persoanelor adulte in varsta de munca (15-64 ani), care iau parte la programe de educatie formala sau non-formala ori la programe de formare profesionala (training), a crescut in ultimul deceniu in Uniunea Europeana, de la 35,2% in 2007 la 45,1% in 2016, insa Romania se situeaza pe ultimul loc in Uniunea Europeana, cu o rata de participare de doar 7% in 2016, arata datele publicate luni de Eurostat.