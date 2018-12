"Salvamontistii din Busteni intervin in aceste momente pe Valea Morarului unde o avalansa a produs cel putin o victima. Un grup de turisti a descoperit intr-o avalansa scursa o persoana care nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare", potrivit paginii de facebook a Salvamont Romania, citata de Agerpres.

Conform sursei citate, salvamontistii cerceteaza intreaga zona pentru a identifica daca mai sunt si alte persoane surprinse de aceasta avalansa.

"Pericolul de avalansa se mentine in intreaga zona montana, existand depuneri mari de zapada aduse de vant, in special in zona vailor", mai precizeaza pagina Salvamont Romania.