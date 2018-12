Ce este si cum functioneaza distributia unei masini?

Cand trebuie schimbata distributia?

Motorul unui autoturism are in componenta sa subansambluri care au rolul de a sincroniza componentele care tin de admisie, evacuare si pozitia pistoanelor in cilindri. Acestea asigura o desfasurare ideala a timpilor de ardere ai motorului. Distributia poate fi de trei feluri, pe curea, pe lant sau pe pinioane si este, in general, alcatuita din curea dintata de antrenare, rola de ghidare, rola intinzatoare si pompa de apa, daca este cazul. Distributia joaca un rol esential in angrenajul masinii, de aceea trebuie sa te asiguri ca nu intarzii schimbarea kitului de distributie, atunci cand acesta necesita o inlocuire.Daca masina pe care o conduci are o distributie pe curea si in bord este indicata parcurgerea a mai mult de 90.000 de kilometri sau daca au trecut mai bine de 5 ani de la ultimul schimb al kitului de distributie, ar fi cazul sa te pregatesti pentru o investitie consistenta. Daca ai preferat sa cumperi un autoturism cu distributia pe lant, esti ceva mai norocos, pentru ca aceasta are nevoie de o inlocuire mult mai rar decat cea pe curea. Mai exact, specialistii auto recomanda schimbarea kitului de distributie la parcurgerea a peste 180.000 de kilometri. In cazul in care intarzii momentul in care ajungi cu masina in service pentru o astfel de operatiune, s-ar putea sa risti distrugerea partiala sau totala a motorului din cauza ruperii curelei, ceea ce ar duce la fisurarea blocului motor sau distrugerea chiulasei, la ruperea bieletelor, spargerea pistoanelor sau afectarea grava a vilbrochenului.

Pentru a elimina orice risc din cele mentionate, comanda acum un kit de distributie, daca ai folosit masina pentru mai mult de 90.000 de kilometri si distributia se face pe curea sau pentru mai mult de 180.000 de kilometri, iar masina ta are distributie pe lant. Iti recomandam sa apelezi la serviciile unui service auto autorizat, pentru a te asigura ca sfaturile profesionistilor ajung la tine, iar manopera este una in care poti avea incredere pentru o perioada indelungata. Totodata, nu te lasa pacalit de preturile mult prea mici pentru componentele auto sau pentru serviciile mecanicilor, pentru ca siguranta ta la volan este cea mai importanta, asa ca nu face rabat de la calitate!