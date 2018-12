Este dificil ca ranile de piele sa se vindece complet in cazuri precum arsuri pe zone intinse, infectii microbiene severe si forme acute de diabet. Ranile cronice sporesc considerabil durerile si costurile medicale ale pacientilor. Prin urmare, exista o mare nevoie de materiale biomedicale care sa faciliteze vindecarea ranilor si sa detina capacitati eficiente de combatere a infectiilor.

Cercetatorii de la Universitatea Xi'an Jiaotong din Shaanxi, o provincie din nord-vestul Chinei, au creat un tip de material biomimetic cu proprietati antibacteriene, care faciliteaza regenerarea pielii, scrie Agerpres.

Materialul are o elasticitate asemanatoare cu cea a pielii si detine o rata buna de biocompatibilitate, contribuind astfel la prevenirea infectiilor cu bacterii multirezistente.

In experimentele realizate pe soareci, materialul nou creat a ameliorat procesul de vindecare si regenerare a unor fanere (formatiuni epidermice, anexe ale pielii, care protejeaza organismul - par, unghii, pene, etc.) precum foliculii de par si, in final, a condus la o regenerare a tesutului tegumentar.

Acest biomaterial ar putea sa devina un pansament multifunctional si competitiv in cazuri de plagi infectate cu bacterii, grabind procesul de regenerare a pielii.

Studiul cercetatorilor chinezi ofera oamenilor de stiinta o noua abordare in ceea ce priveste strategiile adoptate pentru a dezvolta materiale biomedicale utilizabile in medicina regenerativa.

Cercetarea a fost publicata in revista ACS Nano.