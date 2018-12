Bugetul de 207 milioane de lei al Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic nu se modifica, in schimb, in cadrul acestuia, se suplimenteaza cu 24,7 milioane de lei contributiile administratiei locale pentru lacasuri de cult, care ajung in acest an la 121 milioane lei. Pe de alta parte, se taie cei 4,2 milioane lei pentru proiectarea si amplasarea ansamblului monumental Regele Ferdinand Intregitorul, 19 milioane de lei de la proiectarea si achizitionarea operei de arta "La fantana Dor" si 2,4 milioane lei de la realizarea monumentului, soclului si proiectului tehnic de amplasare a monumentului Ecaterinei Teodoroiu, informeaza Agerpres.

Conform unui centralizator, suma de 1,7 miliarde de lei pentru spitalele aflate in subordinea Administratiei Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti se mareste cu 24,8 milioane lei, dintre care 8,5 milioane - pentru Spitalul Clinic Colentina, 6,4 milioane - pentru Spitalul Clinic de Copii 'Dr. Victor Gomoiu', 2 milioane - pentru Spitalul Victor Babes, 8,8 milioane - pentru Spitalul Clinic Obregia.

Bugetul de 61,8 milioane de lei alocat Politiei Locale in acest an se reduce cu 4,6 milioane lei, iar suma totala de 1.162 milioane de lei destinata capitolului Cultura, recreere si religie va fi diminuata cu 57 de milioane de lei, dintre care 51 de milioane erau prevazuti pentru achizitia de imobile monumente istorice, ca urmare a exercitarii dreptului de preemtiune al municipiului Bucuresti (creditele de angajament raman insa nemodificate).

Se reduce cu 31 de milioane de lei si totalul de 68 de milioane prevazut pentru realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public si a drumurilor aferente ansamblului Henry Coanda (in schimb creditele de angajament se majoreaza de la 100 de milioane la 303 milioane lei).

De la bugetul de 30,1 milioane de lei destinat Reducerii si controlului poluarii se taie 6,8 milioane lei, de la 'Bunuri si servicii'. Si de la capitolul Salubritate urmeaza sa se taie 3,2 milioane de lei, tot de la 'Bunuri si servicii'.

Bugetul total de la Transporturi urmeaza sa fie redus cu 81 de milioane de lei

Vor fi redusi banii din acest an pentru urmatoarele obiective: strapungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu (se taie 5 milioane de lei din totalul de 13, 4 milioane lei); penetratie Splaiul Independentei - Ciurel - Autostrada Bucuresti-Pitesti (26,8 milioane lei din totalul de 70 de milioane); reabilitare sistem rutier si linie de tramvai Bd. Liviu Rebreanu (4,7 milioane lei din totalul de 5 milioane); reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Sos. Pantelimon (5,8 milioane lei din totalul de 10 milioane), reabilitare sistem rutier si linii de tramvai Sos. Iancului (4,8 milioane lei din totalul de 6 milioane); supralargire Fabrica de Glucoza (8,3 milioane lei din totalul de 10 milioane). Pentru toate acestea creditele de angajament raman nemodificate.

Bugetul total al RADET de 13,6 milioane lei va fi redus cu 3,9 milioane lei de la constructii, iar al Societatii de Transport Bucuresti (fosta RATB) cu 18,6 milioane lei din totalul de 117 milioane.

Bugetul de 16,8 milioane de lei al Bibliotecii Metropolitane Bucuresti va fi diminuat cu 2,2 milioane lei, iar al Directiei Generale de Asistenta Sociala a Municipiului Bucuresti cu 4,6 milioane lei (din totalul de 479 milioane), dintre care patru milioane reprezinta ajutoarele sociale in numerar (care ajung astfel la un total de 358 milioane lei).

Bugetul Administratiei Strazilor va fi diminuat cu 3 milioane de lei (din totalul de 145 milioane lei), iar al Directiei de Arhitectura Peisagistica va fi redus cu 2,8 milioane lei (din totalul de 4,4 milioane), reprezentand mai ales bani pentru bunuri si servicii.