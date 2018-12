"USR considera ca o asemenea actiune este de natura sa puna in pericol viata lui Kamil Demirkaya si ca extradarea sa ar constitui un semnal ca autoritatile de la Bucuresti au abdicat de la apararea unor drepturi fundamentale, precum dreptul la viata si la libera exprimare si ca se indeparteaza din ce in ce mai tare de valorile democratice europene.

«Faptul ca pentru Liviu Dragnea dictatura lui Recep Tayyip Erdogan este o sursa de inspiratie nu mai este demult un secret, insa in cazul de fata vorbim deja de un gest care condamna un om pentru ca a indraznit sa critice abuzurile din Turcia. Romania, ca stat membru al Uniunii Europene si al NATO si-a luat un angajament ferm pentru respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor si sa apere si promoveze democratia si valorile europene si euro-atlantice. Daca astazi autoritatile romane fac un asemenea gest, nu doar ca incalca drepturile omului, nu doar ca se fac pres la cheremul sultanului Erdogan, dar arata o separare clara fata de UE si de valorile pe care le reprezinta. Din nou, interesul personal si simpatiile lui Dragnea tradeaza o tara intreaga! Extradarea lui Kamil Demirkaya nu trebuie sa aiba loc! Romania trebuie sa ramana un stat democratic si european si unde primeaza statul de drept», a declarat liderul USR, Dan Barna.

«Este inacceptabil ca un guvern al unei tari europene sa dea curs unei cereri de extradare venite din partea unui dictator, cu o asemenea usurinta. Faptul ca guvernul Dragnea-Dancila pocneste din calcaie la ordinele unui dictator care a ordonat arestarea a zeci de mii de intelectuali: jurnalisti, cadre didactice din scoli si din universitati, magistrati sau simpli oameni doar pentru simplul motiv ca nu aplauda regimul sau autoritar, este incalificabil. Autoritatile de la Bucuresti trebuie sa revina asupra masurii si sa se comporte ca o tara care respecta drepturile fundamentale ale omului», spune si Vlad Alexandrescu, liderul grupului USR din Senatul Romaniei, membru in Comisia pentru cultura si media din Senat, fost ambasador.

USR considera ca arestarea, miercuri, in vederea extradarii, a ziaristului Kamil Demirkaya reprezinta un abuz si un gest care demonstreaza care sunt valorile pe care le impartasesc membrii guvernului Dragnea-Dancila care pare ca au raspuns la un ordin si au pus in aplicare cererea de extradare venita din partea autoritatilor turce. Kamil Demirkaya lucreaza pentru Zaman Romania, si se afla de doi ani in Romania, avand permis de sedere temporara. Romania trebuie sa ramana un stat democratic si european, care respecta si promoveaza valorile europene, in randul carora primeaza drepturile si libertatile fundamentale", se arata intr-un comunicat.