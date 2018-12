Documenteaza-te foarte bine

Primul lucru pe care sa-l faci daca vrei sa te apuci de un proiect de izolare termica la interiorul casei tale este sa te documentezi foarte bine in legatura cu tot ceea ce implica un astfel de plan. Va fi cazul sa citesti cat mai mult despre diferite notiuni, cum ar fi coeficientul de conductivitate termica si rezistenta termica, si materiale de constructii, precum polistiren, vata minerala bazaltica si adezivul pentru gips carton. De asemenea, o sa fie necesar sa te uiti la cateva filmultele despre izolarea interioara a unei locuinte si, totodata, sa discuti cu diversi oameni care au trecut, de curand, printr-un asemenea proiect.

Fa-ti un plan

Al doilea pas pe care este nevoie sa-l faci pentru o casa izolata termic corespunzator la interior si, implicit, confortabila, implica sa-ti fac un plan de actiune. Respectivul plan ar fi bine sa contina urmatoarele elemente:

- impartirea proiectului de izolare interioara in mai multe etape;

- stabilirea unui buget si unui interval de tip pentru fiecare dintre etapele proiectului de izolare interioara;

- alegerea echipei de muncitori;

- achizitia materialelor de constructii necesare pentru lucrarile de izolare interioara;

- plata echipei de meseriasi;

- incheierea unui contract cu drepturile si obligatiile ambelor parti - beneficiarul si constructorii;

- verificarea lucrarilor;

- sursa ori sursele financiare pentru realizarea proiectului.

Termoizoleaza toate zonele importante din interiorul locuintei tale

In cazul in care nu stiai, caldura dintr-o locuinta se risipeste prin mai multe zone: podele, pereti exteriori, usi, ferestre, tavane hornuri si acoperis. De aceea, este esential sa izolezi toate zonele prin care o constructie poate sa piarda caldura. In cazul unui proces de termoizolatie interioara, muncitorii cu care vei lucra vor fi nevoiti sa-ti izoleze pardoselile, tavanele si acoperisul. Specialistii in domeniul constructiilor apreciaza ca o casa care nu este izolata termic pierde aproximativ 40% din caldura prin pardoseli si acoperis.

Alege materialele potrivite

Materialele de constructie sunt, asemenea muncitorilor care executa lucrarile de termoizolare, esentiale pentru reusita proiectului. La o izolare interioara pot fi utilizate diverse materiale de constructii, de la vata minerala si pluta, pana la polistiren si celuloza. Recomandarea noastre este ca, daca iti doresti ca izolarea interioara a casei tale sa dureze putin, sa nu coste multe, iar materialele utilizate sa nu prezinte vreun pericol pentru sanatatea tea si a membrilor familiei tale, sa alegi sa termoizolezi cu vata minerala bazaltica si vata minerala de sticla. Ambele tipuri de vata izoleaza foarte bine din punct de vedere termic, prezinta o permeabilitate ridicata la vapori si nu ard.