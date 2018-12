Ca sa te feresti de astfel de surprize neplacute, inainte de a cumpara o canapea trebuie sa acorzi atentie catorva aspecte importante. Tine cont de faptul ca urmeaza sa investesti intr-un obiect de mobilier pe care nu-l vei schimba prea curand si pe care il vei folosi aproape zilnic, atat tu, cat si ceilalti membri ai familiei, si pregateste-te sa iei o decizie informata. Asta inseamna ca nu este suficient sa te documentezi pe internet, ci va trebui sa vizitezi cateva magazine si sa testezi cateva canapele inainte s-o descoperi pe cea adecvata nevoilor tale.

Iata cinci elemente pe care trebuie sa le examinezi cu atentie inainte de a face o decizie de cumparare a unei canapele:

Rezistenta cadrului

Cu exceptia situatiei in care esti sigur ca viitoarea ta canapea pentru living va avea un rol mai mult estetic -pentru ca de folosit o vei folosi rareori- mai bine te orientezi catre una cu un cadru rezistent, din metal sau lemn de esenta tare.

O structura de rezistenta din PAL poate fi, ce-i drept, mai putin costisitoare, dar utilizarile frecvente o vor deforma cu usurinta. Un astfel de cadru nu rezista prea mult nici energiei debordante a celor mici, fiind foarte posibil sa se rupa dupa cateva sarituri mai hotarate. Modelele de canapele de cea mai buna calitate au structura de rezistenta din lemn de nuc, fag sau alte esente tari sau din metal (desi in cazul acesta ar trebui sa iei in considerare si greutatea suplimentara), iar elementele componente sunt prinse cu suruburi metalice, nu lipite cu adeziv.

Suportul de sezut si spatarul

Un iubitor de confort are nevoie de o canapea cu un sezut a carui adancime sa se apropie de 80 de centimetri, dar si niste dimensiuni mai mici, de circa 60 de centimetri, sunt suficient de comode. Daca adancimea sezutului e mai mica de 45 de centimetri, probabil ca vorbim despre o canapea cu design modern in care nu poti aduna toata familia pentru cateva ore de relaxare in fata televizorului, ci mai degraba o folosesti pentru niste conversatii placute cu prietenii.

In prezent, cele mai confortabile si adaptabile tipuri de sezut pentru canapele sunt cele realizate din spuma poliuretanica. Ai grija la cele cu sisteme de arcuri, pentru ca, desi sunt mai ieftine, exista posibilitatea sa se slabeasca in timp, mai ales in cazul unor utilizari frecvente. Sezutul cu perne umplute cu puf natural sau materiale sintetice este, de asemenea, foarte confortabil, iar cel realizat din burete este o optiune accesibila din punct de vedere financiar.

Spatiul de depozitare si functia extensibila

Tapiteria

Daca ai un living de dimensiuni modeste sau locuiesti intr-o garsoniera, o solutie inteligenta este sa alegi o canapea extensibila, care are si un spatiu de depozitare. Astfel, daca pe timpul noptii aceasta va fi folosita ca pat, ziua vei putea depozita pernele si pilota in spatiul disponibil.Cand te decizi in privinta tapiteriei, trebuie sa te intrebi cat de des obisnuiesti sa mananci pe canapea. Daca exista riscul sa o patezi, atunci poate ca o canapea din piele ar fi mai potrivita pentru tine. Intr-adevar, acest tip de canapele arata elegant, rezista in timp si se curata usor, dar nu au o viata prea usoara alaturi de copii sau de animalele de companie. O canapea din piele se poate zgaria usor si trebuie asezata departe de sursele de caldura sau de fereastra, pentru ca razele soarelui o pot decolora.

Ai grija la canapelele din imitatie de piele, pentru ca in timp pot crapa si isi vor pierde tot farmecul. O tapiterie realizata din bumbac este mai potrivita pentru o familie cu copii mici sau colocatari blanosi, pentru ca rezista mai bine in timp, se poate repara atunci cand se rupe si se poate chiar inlocui. Alte optiuni sunt tapiteriile din catifea (usor mai pretentioase, mai ales cele cu striatii) sau din stofa.

Stilul si dimensiunea

Tine seama de stilul in care este amenajat livingul inainte sa cumperi canapeaua, dar si de spatiul disponibil. Chiar daca unei incaperi de dimensiuni medii, decorate in stil baroc, i s-ar potrivi o canapea masiva cu forme rotunjite si picioare rasucite in forma de labe de leu, mai bine optezi pentru un coltar modular extensibil care sa foloseasca eficient spatiul. Poti adauga ulterior cateva pernute decorative in stil baroc ca sa pastrezi armonia incaperii.

In concluzie, o canapea de calitate nu trebuie sa fie neaparat una foarte scumpa, ci una realizata din materiale care iti ofera garantia ca o vei putea folosi cu placere mult timp, fara sa-si piarda farmecul. Identifica-ti nevoile, acorda-ti suficient timp pentru a te documenta, asaza-te pe cateva canapele din showroom si fa achizitia doar cand esti sigur de alegerea ta.