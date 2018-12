In motivarea deciziei, judecatorii de la Alba Iulia arata ca procurorul general conduce si reprezinta Ministerul Public si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, este ordonator principal de credite, emite ordine cu caracter intern, toate acestea reprezentand competente specifice unei entitati de drept public.



"Raportul de evaluare a fost emis in legatura cu aceste competente specifice, respectiv in legatura cu exercitarea atributiilor manageriale privind organizarea eficienta, comportamentul si comunicarea, asumarea responsabilitatilor si aptitudinile manageriale. Avand in vedere ca aceste competente sunt atasate functiei respective de conducere, orice conflict juridic in legatura cu modalitatea de realizare a lor implica participarea in proces a titularului functiei (de altfel in speta actiunea a fost formulata de reclamantul Augustin Lazar - procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie). Faptul ca aceste competente sunt exercitate de catre o persoana fizica, nu inseamna ca exista un interes legitim al persoanei fizice distinct de cel al titularului functiei pentru ca, in lipsa functiei, exercitarea legitima a competentelor nu este posibila. Altfel spus, procurorul Lazar Augustin nu putea exercita atributii manageriale de genul celor supuse evaluarii ministrului Justitiei si prezentate in raportul a carui executare se solicita a fi suspendata, decat daca detinea functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie", se arata in motivare.

"Curtea conchide ca actele a caror suspendare se solicita a fi dispusa au fost emise de ministrul Justitiei in legatura cu activitatea desfasurata de Lazar Augustin in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si vizeaza modalitatea de exercitare a competentelor specifice unui subiect de drept public. Fiind vorba despre un litigiu intre un subiect de drept public si o autoritate publica, incidente cauzei sunt prevederile art.10, alin.3, teza a II-a din Legea 554/2004, caz in care competenta teritoriala exclusiva ii apartine instantei de la sediul paratilor. In consecinta, in temeiul art.132, alin.3 NCPC, instanta va declina competenta in favoarea Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios Administrativ si Fiscal", se mai spune in motivare.

Judecatorii de la Curtea de Apel Alba Iulia sustin ca procesul trebuie judecat la Curtea de Apel Bucuresti, in raza careia isi are sediul Parchetul General.Pe 27 noiembrie, Curtea de Apel Alba Iulia a decis ca procesul in care Augustin Lazar solicita suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, declansata de ministrul Justitiei, sa fie mutat la Curtea de Apel Bucuresti.

Curtea de Apel Alba Iulia a admis o exceptie ridicata de un consilier juridic de la Ministerul Justitiei si a decis ca nu are competenta teritoriala de a judeca acest dosar.

Pe 2 noiembrie, procurorul general, Augustin Lazar, a depus la Curtea de Apel Alba Iulia, oras in care isi are domiciliul, o actiune in contencios administrativ, prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din functie, demarata de ministrul Justitiei. Lazar solicita, de asemenea, si suspendarea executarii actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a Raportului privind activitatea sa manageriala, scrie Agerpres.

Pe 24 octombrie, Tudorel Toader a anuntat declansarea procedurii de revocare din functie a procurorului general, Augustin Lazar.

Ministrul Justitiei a enumerat atunci 20 de puncte privind activitatea procurorului general, printre care: probleme grave de comportament si comunicare publica; probleme grave de management; lipsa organizarii eficiente si a asumarii responsabilitatii; discursuri eminamente politice si acuzatii la adresa autoritatilor statului; contestarea deciziilor Curtii Constitutionale; neindeplinirea obligatiilor asumate prin proiectul de management prin utilizarea pe scara larga a delegarilor in functii de conducere; critici aduse Parlamentului si Guvernului; modul de desfasurare a anchetei privind interventia jandarmilor la protestul din 10 august; incalcarea legii prin semnarea unor protocoale cu SRI.

Tudorel Toader mai declara ca dosarul de candidatura depus in anul 2016 de procurorul general Augustin Lazar nu era complet, deoarece lipsea ultima evaluare a activitatii profesionale.