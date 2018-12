"Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, declara acum doua luni ca dosarul privind modernizarea din fonduri europene a centurii Bucurestiului la nivel de autostrada este deja gata si va fi transmis Comisiei Europene in data de 15 octombrie. Prim-ministrul Dancila a mintit.



Comisia Europeana a raspuns la o interpelare scrisa pe care i-am adresat-o in care spune ca nu s-a depus nicio cerere de finantare pana in prezent pentru centura Bucurestiului, proiectul fiind inca in curs de elaborare.

In momentul de fata, in Romania, fondurile europene sunt absorbite doar de catre primarii si presedintii de consilii judetene.

Proiectele importante de infrastructura aflate in responsabilitatea Guvernului se lasa asteptate. Oricat ar fi de buni primarii si presedintii de consilii judetene, nu pot compensa incompetenta Guvernului care are obligatia sa construiasca autostrazi, cai ferate de mare viteza si spitale regionale", a spus eurodeputatul, citat de ziare.com.