Potrivit Google Romania, la capitolul celor mai vizionate clipuri muzicale in 2018, melodiile autohtone sunt cele care domina lista. Iata lista primelor 10 videoclipuri:

1. Dorian Popa feat. Shift - Hatz (Official Video),



Top 10 cele mai populare video-uri pe YouTube (non-music)

2. Lino Golden - "Panamera" (feat. Aspy) | Official Video,3. Doddy feat. Lora - Dor Sa Te Ador | Official Video,4. Delia x Grasu XXL - Despablito (Official Video) si5. 5GANG - Focuri (Official Video) - de pe canalul lui Selly.6. Maître GIMS - Mi Gna ft. Super Sako, Hayko (Clip Officiel)7. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon8. DJ Project feat. MIRA - Inima nebuna (Official Video)9. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Official Video)10. Florin Salam - Buzunarul meu vorbeste [oficial video] 20181. Revenire de senzaţie la iUmor! Micutzu face show cu numărul său de stand up comedy2. Studentul Vadim şi copiatul în sesiune

3. Roast-ul lui Mihai Bendeac

4. Ana Beregoi, dans spectaculos pe hoverboard la „Next Star”

5. RASPUNSUL MEU LA DISSTRACK-UL SURORILOR GOGAN (Stricati O Generatie)

6. REACTIONEZ LA ANDRA GOGAN si fratele ei - ''STRICATI O GENERATIE''

7. REACTIONAM LA CLIPUL LUI SELLY!!!

8. Fiica lui Sorin Bontea face spectacol: "Dacă aş lua cuţitul ar însemna că am talent”

9. Granny - Ziua 1 (Parodie Animată) | Sezonul 1

10. Doi Degeaba S04e10: Emilut



Top 10 cele mai populare video-uri la nivel global

1. To Our Daughter

2. Real 2. Life Trick Shots 2 | Dude Perfect

3. we broke up

4. Walmart yodeling kid

5. Do You Hear "Yanny" or "Laurel"? (SOLVED with SCIENCE)



6. Portugal v Spain - 2018 FIFA World Cup Russia™ - MATCH 3

7. Build Swimming Pool Around Underground House

8. Cobra Kai Ep 1 - “Ace Degenerate” - The Karate Kid Saga Continues



9. Behan Bhai Ki School Life - Amit Bhadana

10. NGƯỜI TRONG GIANG HỒ PHẦN 6 | LÂM CHẤN KHANG | FULL 4K | TRUYỀN NHÂN QUAN NHỊ CA | PHIM CA NHẠC 2018

Cele mai populare video-uri muzicale pe YouTube la nivel global

1. Te Bote Remix - Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna | Video Oficial

2. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) | Video Oficial | Prod. Afro Bros & Jeon

3. Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B

4. Daddy Yankee | Dura (Video Oficial)



5. Ozuna x Romeo Santos - El Farsante (Remix) (Video Oficial)



6. Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama (Video Oficial)



7. El Chombo - Dame Tu Cosita feat. Cutty Ranks (Official Video) [Ultra Music]

8. Drake - God's Plan

9. Reik - Me Niego ft. Ozuna, Wisin (Video Oficial)

10. Vaina Loca - Ozuna x Manuel Turizo (Video Oficial)



Pentru acest top au fost luate in calcul doar video-uri publicate in 2018. Selectia acestora pentru aceasta categorie s-a realizat printr-un algoritm care ia in calcul vizualizarile, nivelul de interactivitate (like-uri, share-uri, comentarii) si tipul de continut. Ierarhizarea videoclipurilor a fost realizata in functie de numarul de vizualizari realizate din Romania. In top a fost retinut doar cel mai popular video de pe un canal, respectiv acela cu cele mai multe vizualizari din Romania.