Fondatorii experientei turistice Transilvania Train, agentiile de turism Globe 365 Travel Boutique si Free Spirit Travel lanseaza pe sine un nou proiect, dedicat copiilor, Kinder Express, in data de 20 decembrie.

La Sinaia, in atelierul lui Mos Craciun copiii vor deveni, pentru cateva ore, ajutoarele acestuia si, alaturi de spiridusi, magi si zane, vor confectiona podoabe pentru imbodobirea bradului de Craciun, vor invata colinde si vor experimenta o multime de obiceiuri specifice Sarbatorilor de iarna. Si pentru ca vorbim despre Sinaia, pe langa povestea Garii Regale, copiii vor vizita si lumea magica din Muzeul Trenuletelor.

"Simtim adesea ca Sarbatorile si-au pierdut din esenta si din autenticitate, mai ales din cauza ritmului alert in care ne traim vietile. Am gandit acest proiect pornind de la propria noastra nevoie, ca si parinti, de a oferi celor mici experiente autentice si din dorinta de a-i face pe copiii din ziua de azi sa simta Sarbatoarea Craciunului asa cum o traiam noi, odinioara in copilarie, cu traditii, colinde, pregatiri pline de emotie pentru a-l primi pe Mosul”, spune Oana Pricop, fondator al agentiei Free Spirit Travel.

In timp ce copiii se vor bucura de ateliere si de prezenta Mosului, adultii vor petrece si ei timp de calitate, in atmosfera de sarbatoare. Acestia vor avea ocazia sa savureze momentele petrecute in cadrul unei degustari de vinuri si de preparate traditionale, sa se reconecteze la sentimentul copilariei, ascultand istorisiri si legende despre regalitate si Craciun si sa descopere o atmosfera primitoare si relaxanta in interiorul Casino Palace din Sinaia.

Mai mult decat atat, in data de 21 decembrie, fondatorii proiectului organizeaza si sustin o editie speciala Kinder Express, pentru 80 copii din programele de asistenta sociala si din medii defavorizate. Demersul este sprijinit de prietenii proiectului: Napolact, Hasbro Romania, Canon Romania si Cris-Tim, iar Kinder Express se pune in miscare cu ajutorul CFR Calatori.

“Scopul acestui proiect este acela de a-i invata pe copii, dar si pe cei mari, despre semnificatia profunda a Craciunului, despre importanta de a primi, dar si de a oferi bucurii in miez de perioada de Sarbatoare. Astfel, pentru data de 21 decembrie ne-am dus la indepinire o dorinta foarte mare, aceea de a darui, alaturi de partenerii proiectului, o experienta unica pentru 80 de copii din centre de asistenta sociala si zone defavorizate. Acestia se vor bucura, timp de o zi, de o experienta noua pentru ei si, speram noi, memorabila si vor avea parte de acelasi program si de aceleasi activitati ca cele pregatite pentru data de 20 decembrie” spune Alexandra Grigore, co-fondator Globe 365 Travel Boutique.

Beneficiarii proiectului sunt: Centrul Pilot de protectie pentru copilul victima a traficului de fiinte umane ”Gavroche’’, unitatile rezidentiale ale DGASPC din Sector 2 al orasului Bucuresti, Casa de copii St. Iosif si Casa de copii St. Stefan din Bucuresti, dar si copii din medii defavorizare, insa cu rezultate foarte bune la scoala din sate din judetele Giurgiu si Teleorman.