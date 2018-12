"Am lansat dezbaterile pe tema resursei umane in sanatate inca din 2015, insa guvernantii intarzie in a gasi rezolvarea acestor probleme. Din nefericire, zilele acestea a fost vehiculata in spatiul public o solutie deloc chibzuita privind obligarea medicilor rezidenti de a ramane in tara. Nu in acest mod ne tinem medicii acasa. Inainte de toate, decidentii politici au obligatia de a va crea cadrul adecvat pentru a practica medicina aici, acasa. Ca acest lucru sa se intample, este nevoie de planificare riguroasa, de strategie si consecventa in implementarea sa", a spus Klaus Iohannis intr-un mesaj transmis de consilierul de stat Loreta Paun la cea de-a doua editie a International Medical Students' Congress of Bucharest - UMF "Carol Davila".

Presedintele sustine ca studentii medicinisti reprezinta speranta imbunatatirii sistemului nostru de sanatate, care se confrunta "cu atatea dificultati si crize".

"Ma bucur sa constat ca ati ramas la fel de implicati in activitatile academice si entuziasti in a contribui la schimbarea in bine a sistemului de sanatate romanesc. Pe unii dintre voi am avut ocazia sa va cunosc personal, la Palatul Cotroceni, iar proiectele pe care mi le-ati prezentat mi-au confirmat ca reprezentati speranta imbunatatirii sistemului nostru de sanatate, care se confrunta cu atatea dificultati si crize", afirma presedintele Klaus Iohannis.

Seful statului considera ca studentii se pot implica in conturarea unei viziuni pe termen lung, de stabilire a prioritatilor si de infaptuire a schimbarii multasteptate, al carei rezultat sa fie un sistem de sanatate comparabil cu cele din statele membre ale Uniunii Europene, scrie Agerpres.



"Romania se confrunta cu un accentuat exod al medicilor, iar tinerii, in primul rand, sunt cei care pleaca in strainatate, in cautarea unor conditii de munca decente, a unor oportunitati profesionale mai bune, a respectului si a valorizarii meseriei sau, de ce nu, a unor salarii mai mari decat cele din sistemul de sanatate autohton. Sunt convins ca foarte multi dintre voi si-au ales aceasta cariera din dorinta de a profesa aici, in Romania", mai spune Iohannis.

El i-a felicitat pe toti cei care au investit timp si energie in apararea intereselor studentilor prin intermediul asociatiilor studentesti.



"Va indemn pe toti sa va faceti vocea auzita ori de cate ori este cazul, in dezbaterile publice pe teme de sanatate. Felicit Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti pentru organizarea acestui congres si va doresc mult succes la toate atelierele si sesiunile stiintifice din aceste zile, precum si in nobilul parcurs profesional pe care vi l-ati ales!", a incheiat seful statului.

La eveniment au transmis mesaje de incurajare, dar si de felicitare pentru studenti, si principesa Margareta si presedintele Academiei Romane, Ioan Aurel Pop.

Peste 1.000 de participanti din tari precum Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Belgia, Olanda, Elvetia, Italia, Polonia, Turcia, Thailanda, Hong Kong si Romania participa la cea de a doua editie a "International Medical Students' Congress of Bucharest", care are loc intre 5 si 9 decembrie.

Editia din acest an, inchinata academicianului Victor Babes, se adreseaza studentilor la medicina, precum si tinerilor medici de la nivel global care sunt incurajati sa interactioneze si sa isi dezvolte cunostintele intr-un mediu interactiv de lucru care sa faciliteze schimbul de informatii pe parcursul a 13 conferinte stiintifice.