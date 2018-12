UPDATE 14:00- "Doresc tuturor romanilor ca ziua Sfantului Nicolae sa le aduca sanatate, multe realizari si fericire langa cei dragi. La multi ani, tuturor celor care isi sarbatoresc ziua onomastica!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.

"An de an, la 6 decembrie, Biserica ortodoxa praznuieste pe Sfantul Nicolae, cunoscut in mod special pentru ravna sa fierbinte in apararea dreptei credinte si pentru dragostea sa milostiva fata de copii si cei saraci.

Sfantul Nicolae este cunoscut pentru faptele sale de milostenie din timpul vietii, dar mai cu seama pentru minunile sale savarsite fata de oamenii aflati in diferite primejdii, suferinte, greutati ale vietii, fiind unul dintre sfintii cei mai cunoscuti si indragiti in randul credinciosilor ortodocsi din tara noastra si nu numai.

Fiecare copil il asteapta cu inima deschisa pe batranul Mos Nicolae, arhetipul romanesc al sfinteniei ce imbina darnicia cu severitatea, dragostea cu mustrarea, iubirea crestina cu ascultarea fata de parinti si de Dumnezeu.

Renumit pentru generozitatea sa, Sfantul Nicolae este cinstit in Biserica si ca ocrotitorul vaduvelor, al fecioarelor si al marinarilor. Sfanta sarbatoare ce preceda praznicul Craciunului ne aduce aminte cu candoare de emotiile cu care, in copilarie, asteptam cadourile mosului in cizmulite facand promisiuni parintilor ca vom fi cuminti. In egala masura si noi cei mari, cu suflete de copii, asteptam sarbatoarea Sfantului Nicolae pentru a ne bucura de micile surprize din partea celor dragi.

Va urez – tuturor celor care purtati numele Sfantului Nicolae si celor care il asteptati pe Mos cu emotia candida a unei vesnice copilarii a inimii – multa sanatate, belsug in case si mangaierea lui Dumnezeu prin sfintii Sai mesageri!", a scris Ana Birchall pe Facebook.

"Sunteti peste 800.000 si sunteti rasfatatii zilei intrucat purtati numele Sfantului Nicolae, care este cunoscut pentru generozitatea sa. Respect parintilor dumneavoastra pentru alegerea facuta, iar dumneavoastra personal va doresc multa sanatate, implinire si puterea de a darui neconditionat! Un gand bun pentru toti cei care isi serbeaza astazi ziua onomastica!", a aratat si Carmen Dan.



"Il sarbatorim astazi pe Sfantul Ierarh Nicolae, simbol al darniciei si smereniei. Doresc tuturor romanilor ca aceasta zi a generozitatii si a darurilor catre cei dragi sa le aduca sanatate, bucurie si impliniri! La multi ani tuturor celor care isi sarbatoresc ziua onomastica!", transmite Viorica Dancila.

"La multi ani tuturor celor care azi isi serbeaza ziua de nume ! Sa speram ca Mos Nicolae a adus in acest an copiilor si celor mari doar “dulciuri” si a uitat de 'nuiele'!", a scris Victor Ponta pe Facebook.

"Sa va ocroteasca pe toti Sfantul Nicolae, cel care ii vegheaza pe copii", a scris pe Facebook edilul Capitalei, Gabriela Firea care a postat si ce a primit in noaptea de 5 spre 6 decembrie.