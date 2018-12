"Plenul intrunit in cvorum, pe care ei (n.r. - majoritatea parlamentara), dupa ce am parasit noi sala, nu-l mai au, dovada ca nu mai au majoritate, va trebui sa dea intr-adevar votul final pe cele doua proiecte de hotarare deja dezbatute si votate", a precizat Turcan, potrivit Agerpres.

Ea a adaugat ca dezbaterea de miercuri, din plenul Camerei Deputatilor, privind revocarea presedintelui si vicepresedintelui forului, s-a intemeiat pe regulament si pe decizii ale CCR.

"Toata dezbaterea a inceput astazi, facand referire la trei texte de lege: articolul 44 din Regulament si deciziile CCR care devin jurisprudenta, 601/2005 si 341/2015. Acestea au fost texte de lege-reper in tot textul nostru. In decizia 601/2005, CCR prevede expres: Parlamentul trebuie sa introduca in textul de regulament obligatoriu si posibilitatea revocarii membrilor Biroului de conducere sau presedintelui Camerei Deputatilor si ca urmare a incalcarii unor motive juridice. Deci pe motive juridice. Majoritatea Camerei Deputatilor a zis pas Curtii Constitutionale.

Noi, Opozitia, am depus o propunere de modificare a Regulamentului, ca revocarea sa poata fi facuta si de catre altcineva pe motive de incalcare a Constitutiei, deci pe temei juridic. Ce credeti ca a facut onor majoritatea parlamentara? L-a ingropat, ca la cos, si s-a spalat pe maini. Asadar, majoritatea parlamentara a sfidat Constitutia, demersurile legale ale Opozitiei si posibilitatea de a sanctiona niste infractori care captureaza Camera Deputatilor", a sustinut Turcan.

Sedinta de miercuri a plenului Camerei Deputatilor a fost una marcata de scandal. PNL a cerut la inceputul acesteia introducerea pe ordinea de zi a unor proiecte de revocare atat a lui Liviu Dragnea, din functia de presedinte, cat si a lui Florin Iordache, din cea de vicepresedinte. Iordache, cel care conducea sedinta, a refuzat sa supuna la vot propunerile PNL afirmand ca acestea sunt neregulamentare. Au urmat luari de cuvant timp de o ora si jumatate si certuri pe tema regulamentului.

La un moment dat, la tribuna a venit vicepresedintele Camerei Deputatilor, a sustinut ca preia conducerea sedintei si a supus la vot toate solicitarile opozitiei, desi avea microfonul taiat. Cei din opozitie aflati in sala au votat cu mana ridicata, iar in acest vot paralele, cele doua solicitari au primit 112 voturi "pentru", respectiv 113.